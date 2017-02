EU-Notruf 112 / Unwissen noch weit verbreitet (FOTO)

Gütersloh/Brüssel (ots) -Noch immer kennen zu wenig Europäer den Notruf 112. Darauf weistdie Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe anlässlich des EuropäischenNotruftages am 11. Februar hin.Seit 2008 gilt die Notrufnummer 112 in allen 28EU-Mitgliedsstaaten aus dem Festnetz und dem Mobilfunknetz. Doch dasWissen darüber ist sehr ungleich verteilt. Das zeigt eine Erhebungder Europäischen Kommission (COCOM 16-01). Nur 48 Prozent allerEU-Bürger wussten demnach von der europaweiten Notrufnummer.In Deutschland waren es immerhin 61 Prozent der Bevölkerung.Gemeinsam mit Rumänien, Bulgarien und den Niederlanden teilen sichdie Deutschen in dieser Statistik Rang 9. Führend sind die Polen, vondenen 83 Prozent die EU-Notrufnummer kennen. Schlusslicht istGriechenland. Dort ist die Nummer lediglich 13 Prozent der Bürgerbekannt.Mehr als die Hälfte der Deutschen reist mindestens einmal jährlichin ein anderes EU-Land. Für sie kann das Wissen um die 112 besonderswichtig werden, denn bei einem Schlaganfall kommt es auf jede Minutean, um Hirnfunktionen zu retten. Durch das symbolische Datum desAktionstages (11.2.) soll sich die Notrufnummer weiter verbreiten.Das Ranking zur Bekanntheit der EU-Notrufnummer und viele weitereInformationen rund um den Notfall Schlaganfall findet sich imInternet-Portal der Deutschen Schlaganfall-Hilfe:www.schlaganfall-hilfe.dePressekontakt:Stiftung Deutsche Schlaganfall-HilfeMario LeislePressesprecherTelefon: 05241 9770-12E-Mail: presse@schlaganfall-hilfe.deInternet: schlaganfall-hilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, übermittelt durch news aktuell