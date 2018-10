++ EIL ++ Merkel bestätigt Verzicht auf Parteivorsitz

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bestätigt, dass sie beim CDU-Parteitag im Dezember nicht mehr als Parteivorsitzende kandidieren wird. Bundespolitisch könne man nach der Wahl in Hessen und der Landtagswahl in Bayern nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sagte Merkel am Montagmittag in Berlin. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.