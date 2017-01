Draghi: Auswirkung von Brexit auf Euro-Konjunktur noch nicht absehbar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Auswirkungen des Brexits auf die Konjunktur im Euroraum sind nach Einschätzung von EZB-Präsident Mario Draghi noch nicht absehbar.



Es sei zu früh, zu beurteilen, was der von London angekündigte harte Schnitt mit der Europäischen Union bedeuten werde, sagte Europas oberster Währungshüter am Donnerstag in Frankfurt. "Es wird sehr wichtig sein, was bei den Verhandlungen letztlich herauskommt."

Die Briten hatten im Sommer für einen EU-Austritt gestimmt. Ihre Premierministerin Theresa May hatte am Dienstag erklärt, Großbritannien werde aus dem EU-Binnenmarkt ausscheiden. May will stattdessen einen umfassenden Freihandelsvertrag mit der EU schließen. Auch der Zollunion in ihrer bisherigen Form will Großbritannien nicht mehr angehören./ben/mar/DP/jkr