Digitale Transformation beschert Q_PERIOR hohes zweistelliges Wachstum (FOTO)

München (ots) -Die Business- und IT-Beratung Q_PERIOR veröffentlicht die Zahlenfür das Geschäftsjahr 2016: Mit einem Gesamtumsatz von 131 MillionenEuro wächst die Q_PERIOR Gruppe um starke 26 Prozent. Projekte imRahmen der Digitalen Transformation erweisen sich dabei alswichtigster Wachstumstreiber.Nachdem 2015 die 100 Mio. Euro Marke überschritten wurde,verzeichnete Q_PERIOR im vergangenen Jahr einen wahren Wachstumsschubim Bestands- sowie im Neukundengeschäft. "Die Kunden vertrauen unsbei der Umsetzung ihrer digitalen Transformationsvorhaben - von derModernisierung ihrer Anwendungslandschaft bis hin zur Entwicklunginnovativer Geschäftsmodelle. So begleiten wir aktuell beispielsweiseeines der größten Digitalisierungsprojekte im Finanzsektor", erklärtKlaus Leitner, CFO der Q_PERIOR AG. "Dies spiegelt sich auch inunserer positiven Umsatzentwicklung wider."Wachstum wirkt sich positiv auf Neueinstellungen ausUm das ausgegebene Umsatzziel für 2017 von 140 Millionen Euro inder Unternehmensgruppe zu erreichen, wird das Beratungshaus weiterhinin die Rekrutierung von Nachwuchskräften sowie die Entwicklungeigener Mitarbeiter und neuer Bereiche investieren. Allein in diesemJahr plant Q_PERIOR 120 Neueinstellungen. Neben Beratern mitSAP-Know-how sind besonders Branchenexperten für Banking undTouristik, Transport & Logistik gefragt.Zum Unternehmen:Q_PERIOR ist eine inhabergeführte Business- und IT-Beratung mitStandorten in Deutschland, Schweiz, Österreich, England, USA, Kanada,Slowakei und Bosnien-Herzegowina. Q_PERIOR unterstütztGroßunternehmen und große Mittelstandsunternehmen mit integrierterFach- und IT-Kompetenz.Neben der Spezialisierung auf die Branchen Versicherungen, Banken,Touristik, Transport & Logistik, Automotive, Energie & Industrie undöffentlicher Sektor bietet Q_PERIOR ein branchenübergreifendesBeratungsspektrum in den Bereichen Audit & Risk, Beschaffung,Business Intelligence, Finanzen & Controlling, Kundenmanagement,Projekt- & Implementierungsmanagement, Strategisches IT-Managementund Technologie. Über alle Bereiche hinweg setzt Q_PERIOR erfolgreichProjekte um, die Unternehmen in Zeiten der Digitalen Transformationwettbewerbsfähiger machen.Kunden (Auswahl):A1, Allianz, ASFiNAG, Audi, BIAC Business Insurance ApplicationConsulting, Basler Versicherung, BMW, Commerzbank, DEVK, DZ Bank,EnBW, ERGO, Generali, Helvetia, Hannover Rück, Infineon Technologies,Linde, MAN, Max-Planck-Gesellschaft, Merkur Versicherung, PaysafeCard, Provinzial NordWest, Saubermacher, Siemens, SchweizerischeBundesbahnen (SBB), Die Schweizerische Post, Swisscom, Swiss Re,Talanx, Verbund, Vienna Insurance Group, Volkswagen, Wüstenrot &WürttembergischePressekontakt:Q_PERIOR AGwww.q-perior.compressestelle@q-perior.comAnna WasserKommunikation DeutschlandTelefon: +49 89 45599 254Mobil: +49 151 12043795Original-Content von: Q_PERIOR AG, übermittelt durch news aktuell