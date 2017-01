Dialoga Group präsentiert Ihre WebRTC Plattform für Kontakt Center

Berlin (ots/PRNewswire) -Nach der erfolgreichen Netzerweiterung (Eigenes Netz in 21Ländern: EU & Amerika) und der damit verbundenen Unabhängigkeit,Qualität und Flexibilität, präsentiert Dialoga Group nun Ihreselbstentwickelte WebRTC Plattform für Endkunden, Agenten im CallCenter und Home Office.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/458733/Dialoga_Logo.jpg )Dialoga Group bringt Ihre erste WebRTC (Web Real TimeCommunications) Services unter dem Label "Sword" und "Trident"frisch auf den Markt. Diese Services sollen den traditionellen Wegder telefonischen Kommunikation auf der Arbeit revolutionieren.WebRTC ist eine Sammlung von Kommunikationsprotokollen, welcheEchtzeitkommunikation über Peer-to-Peer Verbindungen wie Sprache,Video, Chat, Dateiübertragung und Sofortnachrichtendienstebereitstellen.Sword ist eine WebRTC Multi Line Dienstleistung für die 1:1Kommunikation, während Trident eine hochentwickelte PBX basierend aufder WebRTC Technologie darstellt. Da diese WebRTC DienstleistungenCloud-basiert sind, existieren keine Infrastruktur- oderHardwareanforderungen. Dies, zuzüglich zu der Tatsache, dass dieseProdukte auf Basis eines Pay-Per-Use Modells verfügbar sind, bedeutenein großes Einsparpotential im Vergleich zur traditionellen Telefonieoder SIP Trunks.SWORD - Ihre WebRTC Multi Line"Es ist so simpel wie genial" Die Idee hinter Sword ist wirklicheinfach, was es umgehend zu einem sehr smarten Produkt macht.Dialoga stellt Ihnen eine oder mehrere DDI Rufnummern zur Verfügung,welche Ihnen eine globale und flexible Kommunikation mit jedemEndgerät weltweit ermöglicht. Sie können sowohl eingehende als auchausgehende Anrufe über Ihren PC, Mobiltelefon, Tablet und sogarSmartTV führen.Die wichtigsten Vorteile:Ihr Unternehmen reist mit Ihnen - Egal ob im Büro, zu Hause oderunterwegs: Ihre geschäftliche Rufnummer ist überall verfügbar,jederzeit und auf jedem Gerät, sogar auf Ihrem privaten Mobiltelefon.Somit werden Sie nur noch selten einen Anruf verpassen und zudem sindkeine teuren Roaming Pläne oder Dual-Sim Telefone mehr notwendig.Mehr Freiheit bei geringeren Kosten - Es werden keine physischenAnschlüsse benötigt (Keine Miete für SIP Trunks, kein Erwerb von SIPTelefonen), wodurch Sie die Freiheit haben Sword überall von jedemGerät zu nutzen. Sword ermöglicht es Ihnen sogar Anrufe auf eineMobilfunknummer weiterzuleiten falls die Datenverbindung unterbrochenwird, sodass Sie keinen einzigen Anruf verlieren.Viel mehr als ein Anruf - Dieses WebRTC-basierte Produkt wurde fürdie globale Kommunikation entwickelt. Sword beinhaltet eine großeAnzahl von Features wie eine angepasste Rufnummernanzeige fürausgehende Gespräche, personalisierte Anrufbeantworter, APIIntegration für CRM Systeme, zertifizierte Gesprächsaufnahme,geräteübergreifende Synchronisation der Anrufs Historie und vielesmehr.TRIDENT - Ihr Team WebRTC SystemTrident kombiniert alle Features von Sword mit allen Vorteileneines fortschrittlichen Team-Kommunikationssystems. TraditionellTelefonanlage genannt, stellt diese fortschrittliche Auswertungs- undRouting Engine viele Funktionen wie Direktdurchwahlen, IVR,Kurznachrichtendienste, DTMF Menüs und ein leicht zu bedienendesKonfigurationstool und Berichtswesen zur Verfügung.Pressekontakt:Robert Gruettner, +49(0)30-223-850-50Original-Content von: Dialoga, übermittelt durch news aktuell