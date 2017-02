Devisen: Eurokurs bröckelt im US-Handelsverlauf nach Tageshoch wieder ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im US-Handel zunächst ein Tageshoch bei 1,0714 US-Dollar erreicht und ist dann wieder abgebröckelt.



Rund eine Stunde vor der Schlussglocke an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,0685 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0665 (Dienstag: 1,0675) Dollar festgesetzt.

Der Euro werde zunehmend schwankungsanfälliger, hieß es aus dem Handel. Vor allem die Präsidentschaftswahlen in Frankreich sorgten für wachsende Nervosität. Im Frankfurter Handel hatten am Morgen enttäuschend ausgefallene Industriedaten aus Spanien den Eurokurs belastet. Zuvor hatten am Dienstag die deutschen Produktionsdaten die Markterwartungen deutlich verfehlt./ck/he