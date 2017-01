Devisen: Eurokurs vor EZB-Beschlüssen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag kaum verändert.



Nach Verlusten am späten Vorabend nach einer Rede der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen konnte sich die Gemeinschaftswährung zunächst stabilisieren. Vor der Veröffentlichung neuer geldpolitischer Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag hielten sich die Anleger am Devisenmarkt zurück, hieß es von Marktbeobachter.

Am Morgen wurde der Euro bei 1,0639 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie in der vergangenen Nacht. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0664 Dollar festgesetzt.

Am Vorabend hatten Aussagen der amerikanischen Notenbankchefin Yellen dem Dollar Auftrieb gegeben und den Euro im Gegenzug belastet. Yellen sprach davon, die Zinsen in den USA "einige Male in diesem Jahr" anheben zu wollen.

Im weiteren Handelsverlauf rückt die Zinsentscheidung der EZB stärker in den Fokus. Experten erwarten keine wesentliche Änderung der Geldpolitik. "Die jüngsten Daten zur Preisentwicklung, der Inflationserwartungen und der Kreditvergabe dürften die EZB zufriedenstellen", kommentierte Experte Lutz Karpowitz von der Commerzbank./jkr/stb