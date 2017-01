Deutsche Telekom warnt vor Cyber-Kriminalität!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

die Cyber-Erpressung ist weiter auf dem Vormarsch – so die Deutsche Telekom, die dazu auch konkrete Zahlen nennt. So sei bei den privaten Internetnutzern bereits jeder Zweite bereits einmal Opfer von Cyber-Kriminalität gewesen. Und bei Unternehmen (Kategorie: mittlere und große Gesellschaften) seien sogar sage und schreibe 93% betroffen! Die Deutsche Telekom nennt dabei als die häufigsten Delikte: „Virenangriffe, Betrug und Identitätsdiebstahl“. Besonders warnt die Telekom vor den sogenannten DDoS-Angriffen.

DDoS-Attacken: Noch nicht einmal die Spitze des Eisbergs?

Dazu Thomas Tschersisch, der Leiter von Group Security Services bei der Deutschen Telekom: „Wir sehen gerade mal die Spitze der Spitze – und was noch kommen wird, wird gewaltig sein“. Demnach ist in diesem Jahr keine Entspannung in Sicht – ganz im Gegenteil. So merkwürdig das klingt: Aber genau dies könnte eine geschäftliche Chance für die Telekom-Tochter T-Systems sein. Denn diese bietet Unternehmen Lösungen für die Abwehr von Cyber-Kriminalität an. Jede DDoS-Attacke ist so gesehen dann auch eine Werbung für die entsprechenden Dienstleistungen von T-Systems. Die Aktie der Deutschen Telekom hat sich in den letzten Wochen gut entwickelt: Die 3-Monats-Performance liegt bei immerhin gut +13%.

