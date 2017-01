Deutsche Bank: MILLIARDENSTRAFE ist amtlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Rekordstrafe in Höhe von 7,2 Milliarden USD für die Deutsche Bank geistert schon seit ein paar Tagen durch sämtliche Medien. Seit heute ist die Summe jetzt auch offiziell. Damit zahlt die Deutsche Bank die höchste Strafe aller Banken, die im letzten Jahrzehnt am Verkauf fragwürdiger Immobilienpapiere beteiligt waren. Begründet wird die hohe Summe von den Behörden damit, dass die Deutsche Bank maßgeblich an der Auslösung einer internationalen Finanzkrise beteiligt gewesen sei.

Deutsche Bank muss Betroffene entschädigen!

Die Gesamtsumme der Strafe teilt sich auf in eine direkte Strafe von 3,1 Milliarden USD sowie 4,1 Milliarden USD, mit denen die Deutsche Bank Betroffene entlasten muss. Unter anderem sind Schuldenerlässe vorgesehen, darüber hinaus soll mit dem Geld auch der Bau günstiger Mietwohnungen mitfinanziert werden. John Cryan, Chef der Deutschen Bank, entschuldigte sich sehr deutlich sowohl bei den Kunden als auch den Anlegern. Die eigenen Standards seien seit den Vorfällen verbessert worden und die Bank habe sich aus vielen der betroffenen Geschäfte zurückgezogen. Besonders pikant an den Deals war seinerzeit, dass die Deutsche Bank selbst gegen Papiere wettete, die sie ihren Kunden als sicheres Investment verkaufte.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

