Deutsche Anleihen verlieren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gesunken.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Mittag um 0,28 Prozent auf 163,43 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,34 Prozent.

Im Vormittagshandel konnten Preisdaten aus der Eurozone die Kurse am deutschen Rentenmarkt kaum bewegen. Kennzahlen aus Deutschland und aus dem Währungsraum insgesamt hatten für Dezember einen deutlichen Anstieg der Inflation gezeigt. Allerdings waren von den Statistikämtern jeweils nur vorangegangene Schätzungen zur Preisentwicklung bestätigt worden.

Stärker in den Fokus rückt dagegen die amerikanische Geldpolitik. Am Nachmittag werden in den USA Daten zur Preisentwicklung im Dezember veröffentlicht. Sollte die Inflation über die von der Notenbank Fed angepeilte Marke von zwei Prozent steigen, dürfte das die Spekulation auf weitere Zinserhöhungen in den USA anheizen und die Renditen am Anleihemarkt stützen./jkr/bgf/fbr