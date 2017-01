Deutsche Anleihen geben nach - Yellen-Aussagen belasten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag gesunken.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel gegen Mittag deutlich unter die Marke von 163 Punkten auf zuletzt 162,71 Zähler. Am Vortag hatte der Future noch deutlich höher bei über 163,60 Punkten gestanden. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,39 Prozent.

Aussagen der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen hatten einen breitangelegten Anstieg der Renditen an den Märkten für amerikanische und europäische Staatsanleihen ausgelöst, während die Kurse im Gegenzug fielen. Am späten Mittwochabend hatte Yellen in einer Rede angekündigt, die Zinsen in den USA "einige Male in diesem Jahr" anheben zu wollen.

Im weiteren Handelsverlauf rückt die Zinsentscheidung der EZB stärker in den Fokus. Experten erwarten trotz des jüngsten Anstiegs der Inflation in der Eurozone keine wesentliche Änderung der Geldpolitik. "Die jüngsten Daten zur Preisentwicklung, der Inflationserwartungen und der Kreditvergabe dürften die EZB zufriedenstellen", kommentierte Experte Lutz Karpowitz von der Commerzbank.

Am Nachmittag könnten außerdem US-Konjunkturdaten für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen Stimmungsdaten aus der Industrie und Kennzahlen vom Arbeits- und Immobilienmarkt./jkr/bgf/stb