Deutsche Anleihen: Kursverluste nach Höhenflug

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag ihren jüngsten Aufwärtstrend nicht fortgesetzt und schwächer tendiert.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 164,17 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg um zwei Basispunkte auf 0,31 Prozent.

Anleiheexperte Dirk Gojny von der National-Bank verweist auf Gewinnmitnahmen nach den deutlichen Kursgewinnen an den vergangenen Tagen. "Allerdings dürfte die erneut aufflackernde europäischen Staatsschuldenkrise die Bundkurse gut stützen", so der Analyst.

Vor allem der Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich sorgt weiter für Verunsicherung. Ein Wahlsieg von Marine Le Pen könnte für heftige Turbulenzen sorgen, da sie einen Austritt aus dem Euro fordert. Am Donnerstag gingen die Risikoaufschläge für französische Staatsanleihen jedoch zurück.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland haben den Festverzinslichen am Morgen keinen Auftrieb gegeben. Im Dezember waren die deutschen Exporte überraschend stark im Monatsvergleich gesunken. Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht./jsl/tos/fbr