Daily Morning Briefing: Kaffee und Gefängnis-Aktie!

Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen.

Gestern rauschte im US-Handel die Gefängnis-Aktie „The Geo Group, Inc.“ in den Keller: Am Handelsende notierte die Aktie an der New Yorker Börse (NYSE) mit ca. 20,4% im Minus, bei 6,21 Dollar. Was war da los?

The Geo Group, Inc. (kurz „Geo“) ist ein privater Gefängnisbetreiber in erster Linie in den USA. Das Unternehmen ist aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



