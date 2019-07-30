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FB FINANCIAL CORP. - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 31.07.2019 - 3
30.07.19 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.07.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST UIMZ XFRA LU1215452928 UBS-ETF-FA.MS.EMU PV EOAD 0.518 EUR UIM2 XFRA LU1215451524 UBS-ETF-FA.MS.EMU QU EOAD 0.341 EUR UIM8 XFRA LU1215455947 UBS-ETF-F.M.EMU TSY EOAD 0.555 EUR UET1 XFRA LU1280303014 UBS ETF-MSCI US.S.R.ADEOH 0.083 EUR UIMC XFRA LU1484799769 UBS-BBMSCIEALCSUETF ADEO 0.070 EUR 2J2 XFRA US30257X1046 FB FINANCIAL CORP. DL 1 0.072 EUR FRC3 XFRA LU1645380368 U.-B.B.E.I.L.1-10U.E.EOAD 0.002 EUR FRC4 XFRA LU1645381689 UBS-B.BA.E.I.L.10+ U.EOAD 0.110 EUR MDBU XFRA LU1852212965 UBS ETF-S.D.B.B ADLD 0.122 EUR UEFE XFRA LU1720938841 UBS-JPM EMFELCB ETF ADDL 0.416 EUR S5SD XFRA IE00BHXMHK04 UBS(I.)ETF-S+P500 ESG ADL 0.073 EUR
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|33,60 €
|33,80 €
|-0,20 €
|-0,59%
|30.07./10:30
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US30257X1046
|A2AR4E
|38,07 €
|26,55 €
Werte im Artikel
28,27
+0,59%
10,12
+0,19%
17,47
+0,11%
16,44
+0,02%
14,85
+0,01%
20,30
-0,03%
15,02
-0,03%
14,80
-0,07%
15,96
-0,21%
16,38
-0,24%
20,02
-0,27%
33,60
-0,59%
= Realtime
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