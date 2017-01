DISQ und n-tv küren CHECK24.de zum besten Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen

München (ots) - CHECK24.de Gesamtsieger mit dem Qualitätsurteil"sehr gut" / Tester heben Kompetenz der Servicemitarbeiter und über22 Prozent Sparpotenzial gegenüber anderen Portalen hervorDas Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) kürt in einemTest von Vergleichsportalen für Kfz-Versicherungen CHECK24.de zumSieger. In den beiden Kategorien "Preisanalyse" und "Serviceanalyse"erreicht das Münchner Vergleichsportal Teilsiege mit einem sehr gutenbzw. guten Ergebnis und platziert sich als Gesamtsieger mit demQualitätsurteil "sehr gut" vor Verivox und Ino24.*Das DISQ untersuchte im Auftrag des Nachrichtsenders n-tv fünfVergleichsportale für Kfz-Versicherungen, über die einVertragsabschluss initiiert werden kann. Die Teilkategorie"Serviceanalyse" floss mit 40 Prozent, die Teilkategorie"Preisanalyse" mit 60 Prozent in das Gesamtergebnis ein.CHECK24.de: guter Service und große Ersparnis gegenüber anderenVergleichsportalenDas DISQ kürt CHECK24.de in seiner Studie "VergleichsportaleKfz-Versicherungen" zum Testsieger mit dem Qualitätsurteil "sehr gut"und betont: "Die Mitarbeiter beantworten E-Mail-Anfragen amschnellsten und mit Abstand am kompetentesten." Außerdem heben dieTester die vielfältigen fachspezifischen Informationen desInternetauftritts von CHECK24.de hervor. Die Servicequalitätanalysierte das Testinstitut u. a. anhand von Mystery-Tests amTelefon, per E-Mail und auf der Webseite.Neben dem Testsieg in der Servicekategorie schneidet CHECK24.deauch in der "Preisanalyse" am besten ab. Laut DISQ sind dieKfz-Versicherungstarife im Schnitt am günstigsten. Gegenüber denAngeboten des letztplatzierten Portals bietet CHECK24.de einSparpotenzial von mehr als 22 Prozent. Die günstigsten Tarifangeboteermittelten die Tester anhand von zwölf definierten Profilen aus vierAutomobilklassen und drei Nutzertypen.*Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität im Auftrag vonn-tv, Studie Vergleichsportale Kfz-Versicherungenhttp://disq.de/2017/20170118-Portale-Kfz-Versicherungen.html[18.01.2017]Über die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt &Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehrals 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell