DGAP-News: euromicron AG: euromicron AG erwirbt Mehrheitsanteile an IT-Sicherheitsspezialist KORAMIS (deutsch)

euromicron AG: euromicron AG erwirbt Mehrheitsanteile an IT-Sicherheitsspezialist KORAMIS

DGAP-News: euromicron AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme euromicron AG: euromicron AG erwirbt Mehrheitsanteile an IT-Sicherheitsspezialist KORAMIS

19.01.2017 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

- euromicron intensiviert das Engagement im IoT-Markt durch strategische M&A

- Wertschöpfungskette der telent im Bereich KRITIS um Cybersecurity Know- how erweitert

- 32 Spezialisten für IT-Sicherheit der KORAMIS ermöglichen euromicron ganzheitliche, unabhängige Lösungen aus einer Hand und erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit

Frankfurt am Main, 19.01.2017 - Die euromicron AG, ein mittelständischer Hightech-Konzern und Spezialist für das "Internet der Dinge" (IoT), hat mit ihrer Tochtergesellschaft telent GmbH zum Jahresbeginn den mehrheitlichen Gesellschaftsanteil des auf IT-Sicherheitsthemen spezialisierten Dienstleisters KORAMIS übernommen. Damit erweitert die euromicron AG die Wertschöpfungskette der telent um Cybersecurity für Kritische Infrastrukturen (KRITIS) und industrielle Infrastrukturen. Durch die hohe Innovationsgeschwindigkeit und zunehmende Vernetzung von Anlagen und Systemen sind integrierte und effiziente IT-Sicherheitskonzepte unverzichtbar geworden. Dies gilt insbesondere für Betreiber Kritischer Infrastrukturen. Mit dem verbundenen Engagement der in Saarbrücken ansässigen KORAMIS ergänzt euromicron das Portfolio um die entsprechenden Inhouse-Kompetenzen.

"IT-Sicherheit ist in der Industrie mittlerweile ein allgegenwärtiges Thema und wird zukünftig noch weiter an Relevanz gewinnen. In den letzten zwei Jahren lag unser Augenmerk auf der intensiven Reorganisation und strategischen Neupositionierung der gesamten euromicron Gruppe auf den IoT- Zukunftsmarkt. Jetzt erweitern wir mit dem Zukauf unser Portfolio gezielt um komplementäre Lösungen und Technologien. Mit KORAMIS können wir unseren Kunden heute individuelle und sichere Gesamtlösungen für Prozess- und Betriebsnetze aus einer Hand bieten. Das ist ein echter Wettbewerbsvorteil und wird unserer IoT-Geschäft vor dem Hintergrund des neuen IT- Sicherheitsgesetzes noch einmal einen Schritt voranbringen", kommentiert Jürgen Hansjosten, Mitglied des Vorstands der euromicron AG.

KORAMIS-Geschäftsführer Michael Krammel sieht ebenfalls hervorragende Möglichkeiten: "Durch den Zusammenschluss der Kernkompetenzen beider Unternehmen werden wir in wichtigen Wachstumssegmenten wie IoT, Industrie 4.0 und Smart Energy neue Leistungen sowie Lösungskonzepte anbieten und somit weitere Geschäftsfelder erschließen können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und ein Teil der euromicron Gruppe zu sein."

Ein wichtiger Treiber für den Ausbau des Portfolios der telent ist das IT- Sicherheitsgesetz (IT-SiG), das neue Standards für den Schutz der Informationstechnologie definiert. Vor allem im Energiesektor, aber auch bei anderen KRITIS-Betreibern, gelten daher höchste Anforderungen an die IT-Infrastrukturen. Ziel ist es die Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit und Langlebigkeit der Systeme vor dem Hintergrund zunehmender Cyberangriffe zu gewährleisten. Gemeinsam mit der KORAMIS als eigenständige Tochter erfüllt die telent GmbH die neuen Anforderungen an Systemintegratoren und Dienstleister. Die KORAMIS verfügt über etablierte Kundenbeziehungen in den Branchen Automotive, produzierende Industrie, Energie, Chemie, Pharma sowie Transport und Verkehr.

___________________________________________________________________ Über euromicron AG: Die euromicron AG (www.euromicron.de) vereint als Gruppe mittelständische Hightech-Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude, Kritische Infrastrukturen und Industrie 4.0. Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und den Weg in die digitale Zukunft erfolgreich zu gehen. Von der Konzeption und Implementierung über den Betrieb bis hin zu verbundenen Serviceleistungen realisiert euromicron kundenspezifische Lösungen und schafft die dafür notwendigen IT-, Netzwerk- und Sicherheitsinfrastrukturen. So ermöglicht euromicron ihren Kunden vorhandene Infrastrukturen schrittweise in das digitale Zeitalter zu migrieren. Die Expertise von euromicron unterstützt die Kunden des Unternehmens dabei, Flexibilität und Effizienz zu steigern sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die den Grundstein für den Unternehmenserfolg von morgen legen. Der seit 1998 börsennotierte Technologie-Konzern mit Hauptsitz in Frankfurt am Main beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter an 30 Standorten. Zur euromicron Gruppe gehören insgesamt 14 Tochterunternehmen, darunter die Marken Elabo, LWL-Sachsenkabel, MICROSENS und telent.

Über telent: Die telent GmbH - ein Unternehmen der euromicron Gruppe - (www.telent.de) ist ein herstellerunabhängiger Anbieter von Lösungen rund um Netze und Systeme für kritische Infrastrukturen sowie die betriebliche und sicherheitsrelevante Kommunikation. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei Konzeption, Planung, Installation, Integration, Betrieb und Wartung wie auch mit weiterführenden, flächendeckenden Services. Schwerpunkte sind IP-Technik für Betriebsnetze, PMR-Lösungen und Netz- und Asset-Management. telent verfügt über hochqualifizierte Mitarbeiter an den Standorten Backnang, Teltow und Radeberg sowie weiteren zehn Niederlassungen in Deutschland. Die Kunden sind Behörden und Unternehmen, insbesondere aus den Branchen Bahn, Verkehrsinfrastruktur, Energieversorgung, IT und Telekommunikation.

Über KORAMIS: Die KORAMIS GmbH (www.koramis.de) bietet seit 1999 Lösungen rund um die Automatisierungs-, Prozess- und Netzleittechnik an. Die Bündelung der Kompetenzen in der Industrial Automation und Industrial Software unter Berücksichtigung der Anforderungen an Industrial Security sowie eigene Forschungsaktivitäten versetzt KORAMIS im fortlaufenden Prozess der Digitalen Transformation in die Lage, ganzheitliche Markt-Lösungsangebote für Industrie 4.0 und das Internet der Dinge (IoT=Internet of Things) anzubieten. In diesem Zusammenhang hat KORAMIS den Begriff "Industrielles Kontinuitätsmanagement" geprägt und eingeführt. Die Notwendigkeit und Motivation zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von Prozessen und Lösungen im Bereich Security führt dazu, dass KORAMIS bereits seit vielen Jahren in den unterschiedlichen Themenfeldern mit spezialisierten Instituten, Technologie-Partnern und Systemlieferanten eng zusammenarbeitet und aktiv in Richtlinien- und Gremienarbeitskreisen, wie beispielweise der Industrie 4.0 Plattform, mitwirkt. Dank der internationalen Erfahrung und der Spezialisierung im Bereich Industrial Security kann KORAMIS heute viele renommierte Unternehmen zu seinen Kunden zählen und wurde für sein Engagement schon mehrfach ausgezeichnet.

euromicron AG Investor & Public Relations Zum Laurenburger Hof 76 60594 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 631583-0 Telefax: +49 69 631583-17 E-Mail: IR-PR@euromicron.de http://www.euromicron.de WKN A1K030 ISIN DE000A1K0300

---------------------------------------------------------------------------

19.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: euromicron AG Zum Laurenburger Hof 76 60594 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 631583-0 Fax: +49 69 631583-17 E-Mail: info@euromicron.de Internet: www.euromicron.de ISIN: DE000A1K0300 WKN: A1K030 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

537615 19.01.2017