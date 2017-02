DGAP-News: ROK Stars gibt Partnerschaft mit dem CANIRAC-Präsidenten in Mexiko bekannt (deutsch)

ROK Stars gibt Partnerschaft mit dem CANIRAC-Präsidenten in Mexiko bekannt

DGAP-News: ROK Stars PLC / Schlagwort(e): Research Update ROK Stars gibt Partnerschaft mit dem CANIRAC-Präsidenten in Mexiko bekannt

09.02.2017 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

ROK Stars gibt Partnerschaft mit dem CANIRAC-Präsidenten in Mexiko bekannt

ROK Stars PLC, das gemeinsam vom US-Milliardär John Paul DeJoria und dem britischen Unternehmer Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für Verbraucherprodukte, hat eine Partnerschaft mit dem mexikanischen Branchenkenner und CANIRAC-Präsidenten Hugo Vela bekannt gegeben.

CANIRAC ist der nationale Verband der Gastronomie und Lebensmittelindustrie Mexikos.

Hugo Vela wird als Berater für ROK Drinks in Mexiko tätig werden, wo er die Einführung des aktuellen Getränkeportfolios von ROK Drinks sowie die Entwicklung neuer Getränkeprodukte beaufsichtigen wird.

"Wir sind begeistert, dass Hugo bereit war, sich mit uns zusammenzutun, da er eine Fülle an Erfahrung und Know-how über die Getränkebranche sowie ein umfassendes Verständnis des Hotel- und Gaststättengewerbes in Mexiko einbringt", so Jonathan Kendrick, Vorsitzender von ROK Stars. "Hugo wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, unsere Drinks-Sparte in Mexiko zu entwickeln, und uns dabei helfen, unser Portfolio um neue Produkte für den internationalen Markt zu ergänzen."

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rokstars.com und www.rokdrinks.com

---------------------------------------------------------------------------

09.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

543383 09.02.2017