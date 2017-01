DGAP-News: RIB Spain unterzeichnet ersten iTWO 5D Phase-I-Auftrag mit der spanischen Secin Gruppe (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

RIB Spain unterzeichnet ersten iTWO 5D Phase-I-Auftrag mit der spanischen Secin Gruppe

18-Januar-2017

Madrid, Spanien, 18. Januar 2017. Die RIB Software AG, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technology, gab heute den Abschluss eines Phase-I-Auftrags mit der Secin Gruppe bekannt. Die spanische Secin Gruppe, die einen starken Fokus auf Innovationen legt und auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Baubranche zurückblicken kann, hat sich für die Implementierung der iTWO 5D-Technologie entschieden, eine End-to-End-Lösung für das digitale Management in Bauunternehmen.

Die Partnerschaft zwischen der Secin Gruppe und RIB Spain ist der erste Phase-I-Auftrag der RIB Gruppe in Spanien nach erfolgter Lokalisierung der iTWO-Technologie.

Javier Gómez-Cornejo Gilpérez, CEO der Secin Gruppe, kommentiert: "iTWO passt zu unserer innovativen Vision und ermöglicht es uns, alle Prozesse des Unternehmens in einem System zusammenzuführen, Ressourcen zu optimieren, Eventualitäten zu reduzieren und Aufträge effizienter handzuhaben."

"Die Secin Gruppe ist das erste spanische Unternehmen, das iTWO einsetzt. Diese Tatsache wird dem Unternehmen einen wichtigen Wettbewerbsvorteil in einer Branche verschaffen, die sich auf dem Weg zu einer der modernsten Branchen weltweit befindet", sagt Fernando Valderrama, CEO von RIB Spain.

Über die Secin Gruppe

In der Secin Gruppe widmen wir uns der Durchführung von Projekten, dem Aufbau von Systemen sowie dem Hoch- & Tiefbau. Vierzig Jahre Erfahrung garantieren, dass wir als Referenzunternehmen in einer Branche gelten, die von ständigem Wandel und Innovationen geprägt ist. Projekte, das Bauen und die Entwicklung bilden die Daseinsberechtigung der Secin Gruppe, ein Unternehmen, das sich für Menschen, Umwelt, Nachhaltigkeit und Forschung einsetzt. Darüber hinaus bietet die Secin Gruppe schlüsselfertige Lösungen an und stellt die Einhaltung von Kosten, der Zeit und Qualität in jedem Projekt sicher. Weitere Informationen finden Sie unter www.secingroup.com.

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software AG ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/ cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software AG Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 700 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC.

