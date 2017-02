DGAP-News: OHB SE: NASA-Space-Launch-System: MT Aerospace von Boeing mit weiteren Arbeiten beauftragt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

OHB SE: NASA-Space-Launch-System: MT Aerospace von Boeing mit weiteren Arbeiten beauftragt

DGAP-News: OHB SE / Schlagwort(e): Sonstiges OHB SE: NASA-Space-Launch-System: MT Aerospace von Boeing mit weiteren Arbeiten beauftragt

09.02.2017 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Augsburg, 9. Februar 2017. Die MT Aerospace AG, ein Unternehmen des europäischen Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB SE (ISIN: DE0005936124, Prime Standard), wurde vom US-amerikanischen Raumfahrtkonzern Boeing mit weiteren Entwicklungsarbeiten für das Space-Launch-Systems (SLS) beauftragt. Mit dem SLS will die US-Raumfahrtbehörde NASA die bisher leistungsfähigste Schwerlastrakete für bemannte und unbemannte Missionen zu Mond, Mars und in die Tiefen des Weltalls schicken.

Seit Mitte 2013 entwickelt und fertigt MT Aerospace große Aluminium- Segmente für die Treibstofftanks der SLS-Hauptstufe. Deren Tanks fassen mit einem Durchmesser von 8,4 Metern und einer Länge von ca. 65 Metern annähernd 1000 Tonnen flüssigen Wasser- und Sauerstoff und sind um 30 Prozent größer als der Außentank des früheren Space Shuttle.

Anfang April 2016 wurden die Bauteile für den zweiten SLS-Flugsatz von MT Aerospace ausgeliefert. Basierend auf der erfolgreichen Entwicklung wurde das Augsburger Raumfahrtunternehmen auch für die Oberstufen-Domkomponenten ausgewählt. MT Aerospace hat bei Boeing den Gold-Ranking-Status als zuverlässiger Partner erreicht und ist für alle kommenden SLS-Flüge als Baseline-Zulieferer gesetzt.

Kontakt für Investoren und Analysten: Investor Relations Martina Lilienthal Tel.: +49 421 - 2020-720 Fax: +49 421 - 2020-613 E-Mail: martina.lilienthal@ohb.de

Kontakt Corporate Communications: MT Aerospace AG Nivart Holsworth PR / Communication Tel.: +49 821 505 1033 E-Mail: pr@mt-aerospace.de

Über MT Aerospace MT Aerospace ist ein international anerkanntes Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt mit 700 Mitarbeitern an den Standorten Augsburg, Mainz (Deutschland), Cagliari (Italien) und Kourou (Französich-Guayana). MT Aerospace entwickelt und produziert Schlüsselkomponenten für die Europäische Trägerrakete ARIANE 5, der Airbus Flugzeugflotte, Raumfahrzeuge und Satelliten. MT Aerospace ist ein Technologieführer in Leichtbau-Strukturen unter Verwendung von Metall und Composite Materialien. Mit einem Auftragsvolumen von 10% ist MT Aerospace der größte Lieferant für das ARIANE-Programm außerhalb Frankreich.

---------------------------------------------------------------------------

09.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: OHB SE Karl-Ferdinand-Braun-Str. 8 28359 Bremen Deutschland Telefon: +49 (0)421 2020 8 Fax: +49 (0)421 2020 613 E-Mail: ir@ohb.de Internet: www.ohb.de ISIN: DE0005936124 WKN: 593612 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

543217 09.02.2017