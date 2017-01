DGAP-News: Nevada Zinc Corporation: Nevada Zinc gibt Ernennung von Jim Beqaj zum Director bekannt (deutsch)

Nevada Zinc Corporation: Nevada Zinc gibt Ernennung von Jim Beqaj zum Director bekannt

Nevada Zinc gibt Ernennung von Jim Beqaj zum Director bekannt

Toronto, Ontario, Kanada. 19. Januar 2017. Nevada Zinc Corporation ("Nevada Zinc" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NZN) gibt die Ernennung von Jim Beqaj in den Board of Directors bekannt.

Director und CFO Don Christie äußerte sich zu dieser Ernennung: "Ich habe Jim schon während seines sehr erfolgreichen Werdegangs gekannt und habe den positiven Einfluss gesehen, den er auf verschieden Unternehmen hatte, wo er sowohl auf der Führungsebene als auch im Board tätig war. Jim bringt einen Erfahrungsschatz und ein ausgedehntes Netzwerk an Kontakten sowohl an den kanadischen als auch den US-amerikanischen Finanzmärkten in das Unternehmen ein. Die Unternehmensleitung und die Directors der Nevada Zinc freuen sich auf eine enge Zusammenarbeit mit Jim, während wir das Unternehmensprofil sowohl mit Einzelanlegern als auch institutionalen Anlegern in Nordamerika erweitern."

Nach seinem Studienabschluss an der Queen's University begann Jim seine Laufbahn bei Wood Gundy und stieg schließlich zum President von CIBC Wood Gundy auf. 1996 nahm Jim seinen Abschied bei Wood Gundy und verbrachte zwei Jahre als Vice Chairman der BMO Capital Markets. Jim machte sich dann selbstständig und gründete Beqaj International, ein zuverlässige Beratungsfirma in Sachen Personalwesen für die Finanzdienstleistungsbranche. Jim ist noch aktiv an Beqaj International beteiligt und hat zwei Bücher über den Prozess des Auffindens des richtigen Arbeitgebers und des richtigen Jobs verfasst.

In Verbindung mit seiner Ernennung sagte Herr Beqaj: "Ich freue mich sehr, in den Board von Nevada Zinc zu einer Zeit einzutreten, in der sich der Rohstoffzyklus anscheinend am vorderen Ende eines nachhaltigen Aufschwungs befindet. Nevada Zincs sehr aussichtsreiche Zink- und Goldprojekte bieten eine ausgeglichene risikoangepasste Investitionsmöglichkeit in Bunt- und Edelmetalle. Meine Zielsetzung ist die Erweiterung der Aktionärsbasis des Unternehmens und die Schärfung von Nevada Zincs Profil an den Finanzmärkten, um die Finanzierung der signifikanten Explorationsprogramme auf den beiden Projekten des Unternehmens zu unterstützen."

Nevada Zinc hat gemäß des Aktienoptionsplans des Unternehmens Herrn Beqaj Optionen zum Erwerb von 500.000 Aktien gewährt zu einem Preis von 0,49 CAD über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Über Nevada Zinc

Nevada Zinc ist ein durch Entdeckung getriebenes Mineralexplorationsunternehmen mit einem bewährten Managementteam, dessen Fokus auf der Identifizierung einzigartiger Möglichkeiten in der Mineralexploration liegt, die seinen Aktionären beachtliche Wertzuwachmöglichkeiten bieten können. Die Projekte des Unternehmens liegen im US-Bundesstaat Nevada und im kanadischen Yukon Territory.

Das Projekt Lone Mountain

Obwohl das Unternehmen seine sehr aussichtsreichen Goldliegenschaften im Yukon Territory unterhält und sie avanciert, liegt der derzeitige Fokus des Unternehmens weiterhin auf der Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Lone Mountain, das 224 Claims mit einer Fläche von ungefähr 4.000 Acre in der Nähe von Eureka, Nevada, umfasst.

Das Zinkprojekt Lone Mountain befindet sich im östlichen Zentral-Nevada und ist leicht über asphaltierte Straßen und Schotterstraßen nordwestlich von Eureka zu erreichen, wo alle notwendigen Serviceeinrichtungen vorhanden sind. Das Land, aus dem sich das Projekt zusammensetzt, umfasst Optionen, Pacht- und Kaufverträge zum Erwerb eines 100-%-Anteils an allen Liegenschaften über mehr als 4 km Länge entlang des bedeutenden tektonischen Trends.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nevada Zinc Corporation Suite 1660 141 Adelaide St. West, Toronto, Ontario M5H 3L5 Tel: 416.504.8821 Bruce Durham, Präsident und CEO bdurham@nevadazinc.com www.nevadazinc.com

BlackX GmbH Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf Tel: 0176-61716341 www.BlackX.management Marc Reinemuth, CEO marc@BlackX.management

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Bitte englische Originalmeldung beachten!

