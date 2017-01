DGAP-News: NOVUM HOTEL GROUP und IMMOFINANZ stellen neue Hotel-Landmark in Wien vor (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Immofinanz":

* IMMOFINANZ erweitert Business Park Vienna um Hotel für myhive Twin Towers

* Holiday Inn Vienna - South wird 201 Zimmer auf 22 Geschossen bieten

* Eröffnung ist für Anfang 2019 geplant

Hamburg/Wien, 19. Jänner 2017

Der Wien Tourismus bleibt eine Erfolgsgeschichte: Zuletzt stieg die Zahl der Gästeübernachtungen auf über 14 Millionen an. 40 Prozent der Gäste kommen aus dem Ausland, Tendenz steigend. Auf den weiterhin aufstrebenden Hotelmarkt setzen nun die stark expandierende NOVUM Hotel Group und der Immobilienkonzern IMMOFINANZ. In knapp zwei Jahren wird eine neue Hotel-Landmark am Wienerberg eröffnen - das Holiday Inn Vienna - South mit 201 Zimmern.

"Wir können so unser Hotelportfolio am Hauptbahnhof und an der Messe um einen weiteren, exzellenten Standort für unsere Gäste ergänzen", erläutert David Etmenan, geschäftsführender Gesellschafter der NOVUM Group. Eines der Highlights des Hotel- und Bürohochhauses wird das Panorama-Frühstücksrestaurant im 22. Stock sein.

Für das neue Hotel wurde eine Franchise-Lizenz mit der InterContinental Hotels Group (IHG), eines der weltweit führenden Hotelunternehmen, unterzeichnet. Im Jahr 2016 haben NOVUM und IHG ein Multiple Development Agreement (MDA) abgeschlossen, das vorsieht, 20 Hotels in ganz Europa zu entwickeln. Das Holiday Inn Vienna - South ist die sechste Hotelentwicklung im Rahmen des MDA.

Die IHG hat 662 Hotels in Europa, darunter 283 Holiday Inn Hotels, insgesamt ist das Hotel am Wienerberg das sechste Hotel in Österreich. Zu den Highlights dieses neuen Hotel- und Bürohochhauses zählen das Panorama-Frühstücksrestaurant im 22. Stock sowie die Open Lobby, ein offen gestalteter Bereich im Zentrum der Holiday Inn Hotels, wo Gäste in einem einladenden Ambiente arbeiten oder ihre freie Zeit im Herzen des Hotels genießen können. Zudem wird das Hotel auch einen 90 m²-Tagungsraum bieten.

"Das neue Hotel der NOVUM Group stellt eine perfekte Ergänzung unseres erweiterten Angebots für unsere Mieter in den myhive Twin Towers und im Business Park Vienna dar. Wir haben erst vor kurzem die Shopping Mall sowie den zentralen Eingangsbereich modernisiert und unser Büromarkenkonzept myhive, das für eine freundliche und einladende Atomsphäre steht, in den Twin Towers umgesetzt. Durch die zukünftige Anbindung des Wienerbergs an das U-Bahnnetz wird der Standort eine weitere Aufwertung erfahren", sagt Dietmar Reindl, COO der IMMOFINANZ.

Für das Hotelprojekt wird ein bestehendes Bürogebäude teilweise umgebaut: im Erdgeschoss erhält die Hotellobby einen Zugang zum benachbarten Einkaufszentrum, die Hotelzimmer werden auf den Etagen 8 bis 21 eingerichtet, die übrigen Flächen - in Summe sechs Stockwerke - werden als moderne Büros ausgestattet.

"Die Planung dieses Projekts ist für uns eine sehr attraktive und prominente Gestaltungsaufgabe. Mit dem Holiday Inn Vienna - South wird ein neuer Blickfang in der Hochhaus-Silhouette des Business Park Vienna entstehen. Die Bestandsform mit ihren schrägen Fassadenflächen und Gliederungen wird zu einer eleganten, eigenständigen Architektur weiterentwickelt", sagt Architekt Egon Türmer von HOLZBAUER & PARTNER.

"Mit diesem Hotelprojekt wird eine neue, für den Bezirk und seine zukünftige Entwicklung hervorragende Landmark gesetzt. Durch die Erweiterung des Hotelportfolios für diesen Standort ist der Bezirk Favoriten in der Lage, seinen Ruf als aufstrebender und attraktiver Teil der Bundeshauptstadt zu festigen", sagt Josef Kaindl, Bezirksvorsteher-Stellvertreter, Favoriten.

Projektentwickler des neuen Komplexes ist die IMMOFINANZ, die auch Eigentümer der myhive Twin Towers und des Business Park Vienna ist. Dieser zählt mit rund 131.000 m² vermietbarer Fläche zu den größten Büro- und Geschäftsstandorten in Wien. Der Business Park Vienna zeichnet sich durch einen exzellenten Work-Life-Mix für modernes und komfortables Arbeiten, Freizeit und Entspannung mit einem breiten Angebot an Geschäften, Gastronomie und Entertainment sowie Wohnen auf Zeit aus. Das nahe gelegene Erholungsgebiet Wienerberg bietet viel Grün und einen 9-Loch-Golfplatz.

ÜBER DIE IMMOFINANZ: Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in derzeit acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Moskau. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,2 Mrd., das sich auf mehr als 350 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

ÜBER DIE NOVUM HOTEL GROUP Mit derzeit 127 Hotels und mehr als 13.600 Zimmern an über 36 Standorten in Europa zählt die familiengeführte NOVUM Hotel Group zu den größten Hotelketten in Deutschland. 1988 gegründet und seit 2004 stetig auf Wachstumskurs, präsentiert sich die NOVUM Hotel Group unter der Leitung von David Etmenan außerordentlich dynamisch. Das Hotelportfolio umfasst Drei- und Vier- Sterne Häuser in stets zentraler Lage, welche unter den Marken Novum Hotels, Novum Select Hotels, Novum Style Hotels und Novum LikeApart Hotels betrieben werden. Zudem fungiert die NOVUM Hotel Group als Franchisenehmer der InterContinental Hotels Group, Best Western Hotels & Resorts und AccorHotels. www.novumgroup.de

Pressekontakt NOVUM Hotel Group: Presseabteilung, Lange Reihe 2, 20099 Hamburg presse@novumgroup.de * www.novumgroup.de Bei Rückfragen, Foto- oder Interviewwünschen erreichen Sie die NOVUM Group jederzeit unter der Telefonnummer +49 40/ 600 808 - 264.

Kontakt Presse IMMOFINANZ: Bettina Schragl Wienerbergstraße 11, 1100 Wien, Austria T: +43 1 88090 - 2290 M: communications@immofinanz.com

