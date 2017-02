DGAP-News: Millennial Lithium Corp.: Beförderung von Iain Scarr zum Chief Operating Officer (deutsch)

Millennial Lithium Corp.



: Beförderung von Iain Scarr zum Chief Operating Officer

9. Februar 2017

Beförderung von Iain Scarr zum Chief Operating Officer

Millennial Lithium Corp. (TSX.V: ML) (A3N2.F) (MLNLF) ("Millennial" oder das "Unternehmen") berichtet, dass Herr Iain Scarr zum Chief Operating Officer des Unternehmens befördert wurde.

Herr Scarr, der seit Mitte 2016 Vizepräsident der Entwicklung und Exploration ist, hat alle Punkte der Entwicklung auf Pastos Grandes betreut und die jüngsten Akquisitionen unterstützt. Ansässig in Salta, Argentinien, bringt er die dringend benötigte Präsenz im Umgang mit Lokalverwaltungen und nicht staatlichen Ämtern ein.

Seit 1979 hat Herr Scarr in erster Linie in der Exploration und an der kommerziellen Entwicklung von Industriemineralen gearbeitet. Während seiner Laufbahn bei Rio Tinto war er für mehrere Entdeckungen in Nord- und Südamerika sowie in Afrika verantwortlich. Zudem arbeitete er an der kommerziellen Ausrichtung des Jadar Lithium-Bor-Projekts in Serbien. Herr Scarr ist ein Absolvent der California State University (Bachelor of Science in Geologie) und der University of Southern California (MBA).

Nach seinen 29 Jahren bei Rio Tinto gründete Herr Scarr IMEx Consultants und mit einer Gruppe von Partnern gründete er IMEx Minerals Inc. Er trat dann in Lithium One Inc. ein, wo er dafür verantwortlich war, das Lithium- Soleprojekt Sal de Vida in Argentinien mit Galaxy Resources durch die Machbarkeitsphase zu führen sowie in jüngster Zeit das Projekt Rincon mit Enirgi.

Graham Harris, Chairman, kommentierte: "Nach der Zusammenarbeit mit Iain im vergangenen Jahr können wir zweifelsfrei sagen, dass wir die richtige Person haben, unsere Explorations- und Entwicklungsaktivitäten in Argentinien zu leiten."

Iain Scarr äußerte sich dazu: "Aufgrund des frühzeitigen Erfolgs auf Pastos Grandes und unserer jüngsten Akquisitionen freue ich mich auf den Aufbau eines größeren Teams, um unsere Entwicklung rasch im Zeitplan durchzuführen und den Umfang unserer Aktivitäten in Argentinien zu erweitern."

Projekt-Update

Pastos Grandes (Option zum Erwerb von 100%)

Die Liegenschaft Pastos Grandes umfasst 6.361 Hektar und liegt im Los Andes Department im Zentralteil des Puna-Blocks der Provinz Salta, Argentinien. Millennial schloss vor Kurzem eine Phase-1-Explorationsprogramm ab, das die bekannten Lithium führenden Solen bis in eine Tiefe von über 400 m verfolgte. Positive Ergebnisse (siehe Pressemitteilung vom 25. Januar 2017) führten dazu, dass das Unternehmen zum Phase-2-Bohrprogramm überging. Dieses schließt Definitionsbohrungen und begleitende ingenieurtechnische Arbeiten ein, die darauf zielen, eine NI 43-101 konforme Ressource auszuweisen und bis zum dritten Quartal 2017 ein vorläufiges Wirtschaftlichkeitsgutachten zu erstellen.

Cauchari East (Option zum Erwerb von 100%)

Millennials Liegenschaft Cauchari East umfasst 2.900 Hektar an der Ostseite des Cauchari-Olaroz Salar, der an Orocobres produzierendes Projekt Salar Olaroz und Lithium Americas Corp. fortgeschrittenes Projekt Cauchari-Olaroz in der Provinz Jujury, Argentinien, grenzt. Der Beginn umfangreicher geophysikalischer Studien und nachfolgender Bohrungen ist sobald wie möglich nach Erhalt der Genehmigungen geplant.

Projekt Cruz (Option zum Erwerb von 100%)

Millennials Projekt Cruz umfasst 2.500 Hektar am Nordende des Salar-Beckens Pocitos in der Provinz Salta, Argentinien. Die einzige bekannte Explorationsaktivität nahe der Liegenschaft Cruz war ein Bohrprogramm mit 12 kurzen Bohrungen, das von der argentinischen Behörde, Direccion General de Fabricaciones Militares (DGFM) in den 1970er-Jahren durchgeführt wurde. Eine Bohrung nahe des Südostrands der Liegenschaft Cruz lieferte durchschnittlich 417 ppm Lithium (Diese Ergebnisse werden als historisch betrachtet und können nicht gemäß der heute gültigen Explorationsstandards des National Instrument 430101 bestätigt werden). Die Liegenschaft ist unter Option von Southern Lithium Corp., die vor Kurzem ein geophysikalisches Explorationsprogramm (transient Elektromagnetik) in Erwartung der Bohrungen Ende des ersten Quartals 2017 durchgeführt haben.

Pocitos West (Option zum Erwerb von 100%)

Millennials Liegenschaft Pocitos West umfasst 15.857 Hektar an der Westseite des Pocitos Salar in der Provinz Salta, Argentinien. Pocitos West grenzt an und liegt westlich von Landflächen, die vor Kurzem von Pure Energy Minerals Ltd. erworben wurden, und grenzt im Norden an Lithium S Corp. Der Pocitos Salar liegt strategisch in der Nähe bekannter Lithium- Ressourcen einschließlich des Rincon-Projekts 32 km nördlich und des Projekts Sal De Vida 90 km südlich.

Mit diesen vier Liegenschaften hat Millennial ein Landpaket von über 25.000 Hektar in Argentiniens Teil des Lithiumdreiecks.

Diese Pressemitteilung wurde von Iain Scarr, VP Entwicklung und Exploration des Unternehmens sowie gemäß des National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person, geprüft.

Für weitere Informationen über Millennial Lithium Corp. kontaktieren Sie bitte Investor Relations unter (604) 662-8184 oder E-mail info@millenniallithium.com.

MILLENNIAL LITHIUM CORP.

"Graham Harris" Chairman, Director

Millennial Lithium Corp. Suite 2000 - 1177 West Hastings Street Vancouver, BC Canada V6E 2K3 Tel.: 604-662-8184 Fax: 604-602-1606 www.millenniallithium.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

