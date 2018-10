DGAP-News: CeramTec GmbH: Freiwillige Tilgung des Bankdarlehens (deutsch)

CeramTec GmbH: Freiwillige Tilgung des Bankdarlehens

CeramTec GmbH: Freiwillige Tilgung des Bankdarlehens

29.10.2018 / 13:00

Plochingen, 29. Oktober 2018 - CeramTec (die "Gesellschaft") informiert,

dass eine freiwillige Tilgung des Bankdarlehens in Höhe von 32 Millionen EUR

auf die Tranche B1 und 15 Millionen USD auf die Tranche B2 entsprechend der

Kreditvereinbarung geleistet wurde.

Investor Relations

CeramTec corporate contact: Katrin Hauk

Contact Management Investor Relations

Telefon +49 (0) 7153 611-803

investor-relations@ceramtec.de

Haftungsausschluss

Dieses Dokument enthält Aussagen, bei denen es sich um in die Zukunft

gerichtete Aussagen handelt. Solche Aussagen werden an verschiedenen Stellen

im Dokument getroffen und beziehen sich auf Absichten, Überzeugungen oder

aktuelle Erwartungen unserer Kunden; dabei kann es sich auch um

Einschätzungen eines zukünftigen Wachstums in den verschiedenen

Geschäftsbereichen und dem globalen Geschäft, eine Einschätzung der

Marktanteile, der Finanzergebnisse und anderer Aspekte mit Bezug auf die

Aktivitäten und die Situation des Unternehmens handeln. Zukunftsgerichtete

Aussagen in diesem Dokument sind in einigen Fällen an der Verwendung von

Begriffen wie "erwarten, "antizipieren", "beabsichtigen", "annehmen" und

ähnlichen Formulierungen bzw. der verneinten Form derselben oder auch der

zukunftsgerichteten Art und Weise der Erörterung von Strategien, Plänen oder

Absichten zu erkennen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keinerlei

Garantien hinsichtlich der zukünftigen Leistungen dar; sie beinhalten

Risiken und Unsicherheiten sowie andere wichtige Faktoren, welche dazu

führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen oder Ergebnisse

wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten

abweichen. Analysten und Investoren werden vorsorglich darauf hingewiesen,

diesen zukunftsgerichteten Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit

beizumessen, da sie lediglich dem Sachstand zur Zeit dieser Veröffentlichung

entsprechen. CeramTec übernimmt keinerlei Verpflichtung dafür, die

Ergebnisse von Überarbeitungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu

veröffentlichen, welche möglicherweise erfolgen, um Ereignissen und

Umständen, die nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments

eintreten, Rechnung zu tragen, darunter auch Überarbeitungen wegen einer

Änderung der Geschäftsstrategie des Unternehmens oder wegen des Eintretens

unerwarteter Ereignisse (nicht abschließende Auflistung). Analysten und

Investoren werden dazu aufgefordert, unsere Geschäftsberichte zu

konsultieren. Die in diesem Dokument enthaltenden Finanzinformationen wurden

unter Beachtung der IFRS bereitgestellt. Diese Finanzinformationen wurden

keiner Audit-Prüfung unterzogen und können sich daher in der Zukunft ändern.

CeramTec AcquiCo GmbH

CeramTec-Platz 1-9

73207 Plochingen

www.ceramtec.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: CeramTec GmbH

Ceramtec-Platz 1-9

73207 Plochingen

Deutschland

Telefon: +49 7153 611-0

Fax: +49 7153 25421

E-Mail: info@ceramtec.de

Internet: www.ceramtec.de

ISIN: XS0955817738

WKN: A1X25C

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

738833 29.10.2018

