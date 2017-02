DGAP-News: CANCOM: Umsatzmilliarde überschritten (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

CANCOM: Umsatzmilliarde überschritten

DGAP-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis CANCOM: Umsatzmilliarde überschritten

CANCOM: Umsatzmilliarde überschritten

- Konzernumsatz, vorläufig: 1.022,7 Mio. Euro (plus 9,6 Prozent; 2015: 932,8 Mio. Euro)

- Konzern-EBITDA, vorläufig: 72,8 Mio. Euro (plus 15,4 Prozent; 2015: 63,1 Mio. Euro)

- Konzern-EBIT, vorläufig: 51,2 Mio. Euro (plus 24,6 Prozent; 2015: 41,1 Mio. Euro)

München, 09. Februar 2017 - Die CANCOM SE legt vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2016 vor. Demnach ist der CANCOM Konzern auch 2016 wieder deutlich gewachsen, vor allem beim Ergebnis mit erneut zweistelligen Wachstumsraten. Zudem wurde erstmals die Umsatzmilliarde überschritten.

Mit einem vorläufigen Konzernumsatz von 1.022,7 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2016 weist die CANCOM Gruppe ein Wachstum von 9,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresumsatz in Höhe von 932,8 Mio. Euro aus. Die positive Entwicklung spiegelt sich in beiden Geschäftssegmenten wider (IT Solutions und Cloud Solutions). Nach Ansicht des Vorstands ist die anhaltende Nachfrage insgesamt zurückzuführen auf Investitionen in den laufenden IT- Betrieb und zunehmende Digitalisierungsbemühungen der Unternehmen. "Aufgrund unseres umfangreichen Portfolios und der guten Positionierung im Markt konnten wir erfolgreiche Projekte in der gesamten Breite unseres Geschäfts realisieren. Wir setzen auf die IT-Zukunftsthemen und wollen in wachstumsstarken Bereichen auch weiter investieren", sagt CANCOM CEO Klaus Weinmann. Das vorläufige Konzern-EBITDA stieg im Geschäftsjahr 2016 um 15,4 Prozent von 63,1 Mio. Euro auf 72,8 Mio. Euro (EBITDA-Marge: 7,1 Prozent; 2015: 6,8 Prozent). Beim vorläufigen Konzern-EBIT erzielte CANCOM einen Anstieg um 24,6 Prozent auf 51,2 Mio. Euro.

Der CANCOM Konzern verzeichnete eine Ausweitung des Geschäftsvolumens insgesamt sowie in beiden Geschäftssegmenten einzeln. "Das Thema Digitalisierung geht in Unternehmen oft mit einer IT-Neuausrichtung einher. Es erfordert daher meistens themenübergreifende Gesamtlösungskonzepte", so der Vorstand. Im Segment IT Solutions wuchs der Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 8,2 Prozent auf 866,6 Mio. Euro, im Segment Cloud Solutions um 18,4 Prozent auf 156,1 Mio. Euro. Das vorläufige EBITDA konnte zum 31.12.2016 ebenfalls in beiden Bereichen gesteigert werden. Es beträgt im Segment IT Solutions 49,5 Mio. Euro und im Segment Cloud Solutions 31,4 Mio. Euro gegenüber 42,6 Mio. Euro (IT Solutions) beziehungsweise 28,8 Mio. Euro (Cloud Solutions) jeweils in 2015. Mit der Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2016 Umgliederungen bei den Segmenten vorgenommen, die aufgrund der unterjährig erfolgten Verschmelzung zweier Konzerngesellschaften und einer Anpassung der Organisationsstruktur erforderlich waren. Die Zahlen des Vorjahres wurden entsprechend angepasst.

Im vierten Quartal erzielte die CANCOM Gruppe einen vorläufigen Konzernumsatz von 305,0 Mio. Euro nach 275,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum und somit ein Plus von 10,7 Prozent. Das vorläufige Konzern-EBITDA lag mit 22,5 Mio. Euro sogar über dem starken Vorjahresquartal von 22,2 Mio. Euro.

CANCOM wird den vollständigen und geprüften Jahres- und Konzernabschluss zum Geschäftsjahr 2016 am 27. März 2017 veröffentlichen.

