DFV-Fortbildung zu Krisenbewältigung in Terrorlagen / 7. Bundesfachkongress am 18. Mai 2017 in Berlin: Technik, Ausbildung, Taktik

Berlin (ots) - "Die Feuerwehr besteht aus Mannschaft und Gerät" -dieser Grundsatz begegnet Feuerwehrangehörigen von derGrundausbildung bis in die Führungslehre. Der 7. Bundesfachkongressdes Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) bietet am Donnerstag, 18. Mai2017, in vier Modulen spannende Vorträge zu unterschiedlichenAspekten dieses Grundsatzes.Mit dem Modul "Einsatz" ist der DFV am Puls der Zeit: "Wie solltensich Einsatzkräfte nach einem Anschlagsereignis verhalten?", fragtLeitender Branddirektor Thomas Lembeck, Vorsitzender desArbeitskreises Ausbildung der Arbeitsgemeinschaft der Leiter derBerufsfeuerwehren (Essen) in seinem Taktik-Vortrag. Konkretisiertwird das Thema durch den Einsatzbericht zur Terrorlage amBreitscheidplatz in Berlin von Landesbranddirektor Wilfried Gräfling(Berliner Feuerwehr).Weitere Einblicke in Einsatzlagen gibt es im Modul "Menschen", indem einerseits das Explosionsunglück in Ludwigshafen beleuchtet wird(Referent der BASF-Werkfeuerwehr Ludwigshafen). Im Vortrag vonSocial-Media-Expertin Dajana Hoffmann (Berlin) steht andererseits dieKrisenbewältigung in den Sozialen Medien auf dem Programm.Im Modul "Ausbildung" befasst sich Leitender Branddirektor Dr.Roland Demke, Leiter der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg undVorsitzender der Projektgruppe Feuerwehrdienstvorschriften, mit derÜberarbeitung der Feuerwehr-Dienstvorschrift 2. Michael Klein, Leiterder Projektgruppe "Kinder in der Feuerwehr" von DFV und DeutscherJugendfeuerwehr (Koblenz), referiert zur Bedeutung von Kindergruppenin der Feuerwehr.Mit Neuerungen der Technik befasst sich das gleichnamige Modul.Hier geht Branddirektor Dr. Hauke Speth, Abteilungsleiter Aus- undFortbildung der Berufsfeuerwehr Dortmund, auf dieEinsatzmöglichkeiten von Drohnen ein. Branddirektor René Schubert,Amtsleiter der Feuerwehr Ratingen, stellt die Umsetzung der neuenRegelungen zum Trinkwasserschutz in die Praxis vor.Zielgruppe für den Bundesfachkongress sind Führungskräfte,Funktionsträger und weitere interessierte Feuerwehrangehörige.Weitere Informationen zur Veranstaltung werden aufwww.feuerwehrverband.de/veranstaltungen.html veröffentlicht.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell