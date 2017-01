DAX- Sicherheit dank Taktik von Premierministerin May?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

der deutsche Leitindex kann seit Dienstag eine deutliche Überperformance gegenüber US-Aktien zeigen. Innerhalb von zwei Tagen verzeichnete der Index somit einen Anstieg von 160 Punkten. Damit bleibt der er über der von uns anvisierten technischen Unterstützung bei 11.300 Punkten und weiterhin in seinem Aufwärtstrend. Unterstützender Grund war sicherlich die Erholung des britischen Pfundes und damit auch die Erleichterung der Aktienanleger in Bezug auf die Brexit-Verhandlungen.

Brexit-Risiko dürfte etwas nachlassen

Die britische Premierministerin Theresa May kündigte an, die Verhandlungen zum Brexit hart zu führen. Sie sagte, dass sie lieber gar keinen Deal will als einen schlechten. Damit gibt sie unmissverständlich zu verstehen, dass GB ohne jegliche Zugeständnisse seitens der EU auskommen wird müssen, wenn es hart auf hart kommt. Allerdings, und das ist nicht unwichtig, soll das Parlament über den Deal am Ende abstimmen, falls einer zu Stande kommt. Da aber zu dem Zeitpunkt die zweijährige Frist aller Wahrscheinlichkeit nach schon fast verstrichen sein wird, bleibt dem Parlament in diesem Fall keine Zeit mehr, sich für neue Verhandlungen zu entscheiden. Entweder sie würden den bestehenden Deal akzeptieren oder es würde gar keinen geben. Diese Taktik verschafft der Premierministerin Zeit und vor allem Sicherheit in Bezug auf innerpolitische Gegenwinde, was Anleger ebenso begrüßen dürften. Denn das, was Anleger am meisten nicht mögen, ist die Unsicherheit darüber, woher der Wind weht. Sofern man das weiss, kann man sich zumindest auf alles vorbereiten.

