DAVOS/May: Großbritannien will wirtschaftlichen Wandel anführen

DAVOS (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos einen versöhnlicheren Ton angeschlagen als bei ihrer Brexit-Rede vor wenigen Tagen.



Hatte sie dabei noch damit gedroht, ihr Land in ein Steuerparadies zu verwandeln, lobte sie am Donnerstag in Davos die wichtige Rolle internationaler Institutionen und ihrer Regeln für Frieden und Wohlstand in der Welt.

Großbritannien wolle nach dem Brexit eine weltweite Vorreiterrolle für wirtschaftliche und soziale Veränderungen einnehmen, sagte May. Das Vereinigte Königreich werde sich in einer Führungsrolle zeigen, als Anwalt für freie Märkte und freien Handel. "Großbritannien hat eine einmalige Gelegenheit." Das Land werde zwar die EU verlassen, aber die Welt umarmen. Derzeit liefen bereits Verhandlungen über neue Freihandelsabkommen "mit alten Partnern und neuen Verbündeten" wie China oder Australien, sagte May./bvi/cmy/DP/stw