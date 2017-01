DAVOS: Alibaba wird Digital-Partner für Olympische Spiele

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

DAVOS (dpa-AFX) - Die chinesische Handelsplattform Alibaba wird die Olympischen Spiele mindestens bis 2028 mit digitalen Dienstleistungen versorgen.



Unter anderem werde Alibaba die E-Commerce-Plattform für den Verkauf von Fan-Artikeln betreiben, teilten das Internationale Olympische Komitee (IOC) und der Konzern am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos mit. Außerdem wird Alibaba die IT-Infrastruktur und Cloud-Dienste zum Beispiel zur Datenauswertung zur Verfügung stellen.

Ein finanzielles Volumen des Deals wurde bei der Ankündigung nicht genannt. Die "Financial Times" berichtete, der Deal könne mindestens 600 Millionen Dollar in die IOC-Kassen spülen. Andere Sponsoren wie Panasonic und Bridgestone zahlten als Sponsoren jeweils rund 200 Millionen Dollar innerhalb eines olympischen Vierjahres-Zyklus, schrieb die Zeitung unter Berufung auf informierte Personen. Alibaba-Chef Daniel Zhang sagte in Davos, man wolle nicht einfach nur ein weiterer Sponsor, sondern ein Partner des IOC sein. IOC-Präsident Thomas Bach sagte, es gehe darum, die olympische Bewegung in die digitale Ära zu führen und die Spiele effizienter zu machen./so/DP/stw