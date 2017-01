Cybersicherheitstraining in Oslo - SANS Institute bietet fünf Kurse für Fortgeschrittene in der norwegischen Hauptstadt an

Oslo (ots) - SANS Institute, die renommierteste und größteSchulungs- und Zertifizierungsorganisation weltweit rund um das ThemaInformationssicherheit, veranstaltet vom 6. bis 11. Februar einCybersicherheitstraining für fortgeschrittene Experten aus derIT-Sicherheit. Insgesamt werden fünf verschiedene Kurse aus denDisziplinen Security Management, Incident Handling, PenetrationTesting und Forensik angeboten. Die angebotenen Trainings setzenGrundkenntnisse in den entsprechenden Disziplinen voraus, um direktin die Themen eintauchen zu können.Die folgenden Kurse stehen zur Auswahl:SEC503: Intrusion Detection In-Depth, SEC504: Hacker Tools,Techniques, Exploits and Incident Handlings, SEC542: Web AppPenetration Testing and Ethical Hacking, SEC560: Network PenetrationTesting and Ethical Hacking und FOR508: Advanced Digital Forensicsand Incident Response. Die Trainer kommen aus den unterschiedlichstenBranchen und unterrichten auf Englisch. Die umfangreichenKursmaterialien bestehen aus einem Kursbuch, Software sowieMultimedia-Dateien.Das SANS Institute aktualisiert seine Kurse laufend, um dasvermittelte Know-how auf dem aktuellen Stand zu halten. DasSANS-Versprechen sorgt für die unmittelbare Anwendbarkeit deserlernten Wissens, dass in den Trainings praxisnah vermittelt wird.Weiter Informationen zur Veranstaltung finden Sie unterhttps://www.sans.org/event/oslo-2017.Pressekontakt:Dr. Bastian Hallbauer-BeutlerKafka Kommunikation GmbH & Co. KG089 747470580bhallbauer@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: SANS Institut, übermittelt durch news aktuell