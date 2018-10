Crossmatch DigitalPersona® in Leader-Kategorie im IAM Data Quadrant 2018 von Software Reviews eingestuft

Software für umfassende, mehrstufige Authentifizierung ist zudemGold Medalist in direktem Vergleich mit weiteren führenden Produktenfür Identitäts- und ZugangsmanagementPalm Beach Gardens, Florida (ots/PRNewswire) - Crossmatch®, einführender Anbieter von Lösungen für biometrischesIdentitätsmanagement und sichere Authentifizierung, gab heutebekannt, dass seine mehrstufige AuthentifizierungssoftwareDigitalPersona® von Software Reviews im Datenquadranten "Identity andAccess Management" (IAM) in die Kategorie "Leader" eingestuft wurde.Der Quadrant und die entsprechenden Recherchen finden sich im IAMCategory Report von Info-Tech.Dem Bericht liegen Daten zugrunde, die von Endnutzern desProduktes erhoben werden. Die Visualisierung erfolgt in leichtverständlichen Diagrammen und Kurven. Sämtliche Produkte werden mitallen anderen Anbietern einer Kategorie verglichen, um einumfassendes, unverzerrtes Bild eines Produktbereiches zu bieten. DerBericht auf Grundlage unabhängiger Recherchen einer Drittpartei kannvon IT-Entscheidungsträgern genutzt werden, um eine kurze Liste vonAnbietern für anstehende, wichtige Identitätsprojektezusammenzustellen."Der Bericht legt dar, was Kollegen in der IT über DigitalPersonaund weitere Identitätsprodukte sagen", sagte Jeff Carpenter, Directorof IAM Solutions bei Crossmatch. "Mehr als 40 Nutzer vonDigitalPersona haben teilgenommen. Wir haben in vielen Kategorienhohe Bewertungen erhalten und sie sagen, dass es sehr wahrscheinlichsei, dass sie DigitalPersona anderen Nutzern empfehlen. Dies belegt,dass Authentifizierung nicht kompliziert, teuer oder schwierig zuverwalten sein muss."Crossmatch DigitalPersona erhielt im Bericht zudem den Status alsGold Medalist als einer der Top-Performer, mit 8.0 (von 10) in derGesamtbewertung.Detaillierte Informationen über einzelne Produkte erhalten Sie inder Product Scorecard von Info-Tech, einer umfassenden Darstellungfür bessere Kaufentscheidungen. Die Daten werden von Endbenutzern desProduktes erhoben und mit umfassenden Datenanalysen aufbereitet.Den vollständigen IAM Category Report erhalten Sie untercrssmt.ch/infotech (https://crossmatcho365-my.sharepoint.com/personal/john_hinmon_crossmatch_com/Documents/Documents/Press%20Releases/crssmt.ch/infotech). Der detaillierte Product Report für DigitalPersonaist auf Anfrage ebenfalls erhältlich.Informationen zu CrossmatchDie Lösungen von Crossmatch® helfen bei der Bewältigung vonHerausforderungen im Sicherheits- und Identitätsmanagement, denensich Hunderte von Millionen Nutzern weltweit gegenübersehen. Unsereumfassende Authentifizierungssoftware DigitalPersona® liefert einoptimales Angebot an Authentifizierungsfaktoren, das gegen derzeitigeRisiken schützt. Unsere Produkte für das Identitätsmanagementumfassen leistungsfähige biometrische Hard- und Software fürentscheidende Anwendungen auf einer Reihe von Märkten. Crossmatch istTeil von HID Global (http://www.hidglobal.com/), einer Marke der ASSAABLOY Group. Weitere Informationen: Crossmatch.com(https://www.crossmatch.com/).Logo -https://mma.prnewswire.com/media/367963/Crossmatch___Logo.jpgPressekontakt:John HinmonVPGlobal Marketing+1 561-493-7401Original-Content von: Crossmatch, übermittelt durch news aktuell