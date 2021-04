Corona-Lockerungen: Geschäfte in Lettland öffnen wieder

RIGA (dpa-AFX) - In Lettland können seit Mittwoch wieder weite Teile des Einzelhandels öffnen.



Unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln dürfen in dem baltischen EU-Land alle Geschäfte außerhalb der großen Einkaufszentren öffnen. Die Geschäfte müssen dabei sicherstellen, dass für jeden Kunden eine Fläche von 25 Quadratmetern zur Verfügung steht.

Auch der Straßenhandel und das Abhalten von Märkten sind ab 7. April wieder erlaubt. Mehrere Einkaufszentren, die sich von der Regelung diskriminiert fühlen, wollen daher einem Rundfunkbericht zufolge nun Verkäufe im Freien vor den Zentren organisieren. Bislang durften vorwiegend nur Geschäfte öffnen, deren Sortiment zu mindestens 70 Prozent aus Lebensmitteln oder aus Hygieneprodukten bestand.

In der Nacht zum Mittwoch lief zudem der im November 2020 verhängte und mehrfach verlängerte Corona-Notstand aus. Die meisten Einschränkungen bleiben in Kraft. Es dürfen sich nun aber bis zu 10 Personen aus zwei Haushalten im Freien versammeln.

In Lettland mit seinen 1,9 Millionen Einwohnern hat sich die Corona-Lage etwas entspannt. Dennoch bleibt die Entwicklung schlechter als in Deutschland. Ein Problem bleibt ist das Impftempo: Bislang hatten zu Wochenbeginn nur 8 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Dosis Impfstoff erhalten. Auch die Corona-Impfungen in den an Ostern eröffneten Massenimpfzentren verlaufen schleppend.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Lettland mehr als 105 000 Corona-Fälle erfasst. Mehr als 1900 Infizierte starben/awe/DP/fba