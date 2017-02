ContourGlobal kondigt extra aanbod aan van zijn bestaande Senior Gedekte Obligaties die vervallen in 2021

Luxemburg (ots/PRNewswire) - ContourGlobal Power Holdings S.A. (de"Emittent") heeft vandaag aangekondigd van plan te zijn een extratotale hoofdsom van EUR50 miljoen aan te bieden als deel van zijnsenior gedekte obligaties van 5,125% die vervallen in 2021 (de"Obligaties") in het kader van een privaat aanbod aan in aanmerkingkomende kopers als een aanvulling op de bestaande obligaties voor eenhoofdsom van EUR600 miljoen die op dit moment uitstaande is (de"Bestaande Obligaties"). De voorwaarden van de Obligaties zullenidentiek zijn aan die van de Bestaande Obligaties, behalve deuitgiftedatum, de ingangsdatum vanaf wanneer er rente wordt opgebouwden de initiële prijs. De Emittent is van plan om de netto opbrengstenvan het aanbod aan te wenden voor algemene bedrijfsdoelstellingen.De Obligaties worden aangeboden in een privaat aanbod dat isvrijgesteld van de registratievereisten van de Securities Act van1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), enkel aangekwalificeerde institutionele kopers, op grond van Rule 144A van deSecurities Act en buiten de Verenigde Staten aan niet-NoordAmerikaanse beleggers op grond van Regulation S van de SecuritiesAct. De Obligaties zullen niet worden geregistreerd ingevolge deSecurities Act of de effectenwetgeving van andere staten en ze kunnenniet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder eeneffectief attest van registratie of een van toepassing zijndevrijstelling van de registratievereisten of een transactie die nietonderhevig is aan de registratievereisten van de Securities Act of deeffectenwetgeving van een andere staat.Dit persbericht is geen aanbod tot verkoop noch een verzoekbetreffende een aanbod tot aankoop van de Obligaties. Verder zal hetniet als aanbod, verzoek of verkoop worden beschouwd in eenjurisdictie waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettigzou zijn.Over ContourGlobalDe Emittent is een financiële dochteronderneming in volledigeeigendom van ContourGlobal L.P., een vrijgestelde commanditairevennootschap gevestigd op de Kaaimaneilanden (samen met zijngeconsolideerde dochterondernemingen, "ContourGlobal"). ContourGlobalis een toonaangevende ontwikkelaar en operator vangroothandelsbedrijven in elektriciteitsopwekking met activiteiten in19 landen wereldwijd.Toekomstgerichte VerklaringenDit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. De werkelijkeresultaten kunnen wezenlijk verschillend zijn van die in detoekomstgerichte verklaringen. De Emittent is niet verplicht om deresultaten van eventuele herzieningen van deze toekomstgerichteverklaringen inzake gebeurtenissen of omstandigheden na de datum vandit bericht, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in de businessactiviteiten van ContourGlobal of onverwachte gebeurtenissen,openbaar te maken.Pressekontakt:Jim KarpExecutive Vice President of Finance+44 207 355 7320jim.karp@contourglobal.comOriginal-Content von: ContourGlobal, übermittelt durch news aktuell