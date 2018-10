Commerzbank-Aktie: Wichtig zu wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank könnte in den kommenden Wochen zu einem Fest für Short-Investoren mutieren. Diesen Eindruck erhärtete das Unternehmen auch am Freitag. Die Aktie musste einen Abschlag in Höhe von mehr als 0,2 % verarbeiten. Dabei hat der Wert im charttechnischen Abwärtstrend gerade noch die Untergrenze bei 8 Euro verteidigen können. Dies ist jedoch lediglich eine Pause auf dem Weg nach unten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.