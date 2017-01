Chefredakteure von SZ.de: Haben als einziger Titel erfolgreich Paid Content eingeführt

Hamburg (ots) - Die Süddeutsche Zeitung (SZ) ist mit ihremdigitalen Geschäftsmodell offenbar sehr erfolgreich. Wie StefanPlöchinger und Julia Bönisch, Chefredakteure von SZ.de, im Interviewmit dem Hamburger Fachmagazin DNV - Der Neue Vertrieb(www.dnv-online.net) erklären, hat die Tageszeitung ihreOnline-Umsätze 2016 erneut steigern können. Nachdem 2015 bereits einBetrag von rund zehn Mio. Euro erreicht wurde, habe SZ.de imvergangenen Jahr einen Umsatz im signifikant zweitstelligen Bereicherzielt.Plöchinger ist davon überzeugt, dass der Ansatz der SZfunktioniert: "Wir verdienen mit Leserfinanzierung inzwischen genausoviel wie mit Anzeigenfinanzierung. Manche andere Seiten ticken immernoch so, als könnte man im Internet mit ein bisschen Larifari undschnellen News am besten sein Geld verdienen. Wir sehen das andersund vermutlich ganz richtig, wenn wir auf die Umsätze schauen."Die SZ sei im Digitalen vor allem aufgrund ihrer Inhalteerfolgreich, wie Bönisch erklärt: "Wenn man etwas für viel Geld kauftund merkt, dass die Sache nicht hält, was sie verspricht, dann kauftman sie nicht noch mal: Darum: Was wir hier jeden Tag machen, musshöchsten Ansprüchen genügen." So habe die Zeitung mit dem Verkaufspezieller Panama-Paper-Abos eine mittlere dreistellige Zahl neuerAbonnenten gewonnen. Zudem hat sie im vergangenen Jahr insTextmarketing investiert und vermarktet ihre Beiträge seitdem auchüber Facebook & Co.Das komplette Interview findet sich in der aktuellenDNV-Printausgabe 1-2/2017:http://www.dnv-online.net/_rubric/index.php?rubric=79Über DNV - Der Neue VertriebDie Fachzeitschrift DNV aus dem Presse Fachverlag, Hamburg, istdas Magazin für Pressevertrieb und Content-Erlöse. Es informiertEntscheider in Verlagen und Handel über Produkte, Trends,Technologien und Logistik.Pressekontakt:DNV - Der Neue VertriebWolfgang RakelTelefon: +49 40 609 009 85wolfgang.rakel@presse-fachverlag.deOriginal-Content von: dnv - der neue vertrieb, übermittelt durch news aktuell