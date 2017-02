Freiburg (ots) - Große Erfolge konnten Hilfsorganisationen in denzurückliegenden Jahren im Kampf gegen den Missbrauch von Kindern alsSoldaten erzielen. So gelang es mit vereinten Anstrengungen in derDemokratischen Republik Kongo seit dem Jahr 2004 laut Weltbank mehrals 32.000 Kinder und Jugendliche aus Armee- und Milizverbänden zubefreien. Ein Viertel dieser jungen Menschen erhielten in den fünfKindersoldaten-Zentren der Caritas medizinisch-psychologische Hilfeund wurden anschließend von Caritas-Mitarbeitern bei derWiedereingliederung in ihre Familien und Dorfgemeinschaftenunterstützt.Im Kampf gegen den Missbrauch von Kindern als Soldaten siehtCaritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes,die rechtlichen und politischen Mittel noch nicht ausgereizt."Humanitäre Hilfe kann in vielen Einzelfällen das Schicksal vondiesen Kindern zum Besseren wenden, aber eine grundsätzliche Lösungist nur durch konsequentes Handeln von Politik und Justiz zuerzielen", so Oliver Müller, Leiter von Caritas international. Dazukönne die Ausweitung der Strafverfolgung wie auch ein Ausfuhrstoppfür Kleinwaffen gehören.Laut Schätzungen der Vereinten Nationen werden derzeit weltweit250.000 Kinder und Jugendliche als Soldaten eingesetzt. Beispiele fürKonflikte, bei denen Kinder in dieser Weise missbraucht werden,finden sich aktuell auch im Südsudan, in der ZentralafrikanischenRepublik und im Nahen Osten. "Kindersoldaten sind ein Symptom vongescheiterten Staaten und Gesellschaften. Wo diese nicht mehr zumWohl der Kinder agieren können, muss es Zugang für internationaleAkteure und Hilfsorganisationen geben", so Oliver Müller.Für ihre Hilfsprogramme ruft Caritas international zu Spenden auf.Spenden mit Stichwort "Stärkung der Rechte von Kindern" werdenerbeten:- Caritas international, Freiburg, Spendenkonto 202 bei der Bankfür Sozialwirtschaft Karlsruhe, IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.deCaritas international ist das Hilfswerk der deutschen Caritas undgehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 165 nationalenMitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293), AchimReinke (Durchwahl -515). www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell