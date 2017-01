Capital-FAZ-Elite-Panel: Top-Entscheider begrüßen Merkels erneute Kanzler-Kandidatur Unter allen möglichen SPD-Kandidaten erhält Parteichef Gabriel die schlechtesten Werte

Berlin (ots) - Deutschland droht politische Polarisierung wie inden USA / Unternehmen mehrheitlich mit großem Auftragspolster / 96Prozent erwarten von Trump-Präsidentschaft Risiken / Gut ein Drittelder Führungselite befürchtet wirtschaftliche Abschottung undProtektionismus der USA / Brexit-Folgen deutlich geringereingeschätzt / Elite sorgt sich um Europa und vor allem um ItalienBundeskanzlerin Angela Merkel kann bei der Bundestagswahl imHerbst wieder auf großen Rückhalt in der Elite setzen. Wie dasInstitut für Demoskopie Allensbach (IfD) im Auftrag desWirtschaftsmagazins 'Capital' (Ausgabe 2/2017) und der FrankfurterAllgemeine Zeitung (F.A.Z.) durch die Befragung von 517Führungsspitzen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung ermittelte,finden mehr als drei Viertel von ihnen (76 Prozent) ihre erneuteKandidatur um das Kanzleramt gut. Die ungebrochen große Popularitätvon Angela Merkel erklärt Allensbach-Chefin Prof. Dr. Renate Köcherim Interview mit dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' so: "Bei denBemühungen, die Krisen der letzten Jahre in den Griff zu bekommen,war Angela Merkel die zentrale Figur. Es gibt im Moment niemanden,dem mehr zugetraut wird, die aktuellen Probleme zu lösen. Das giltfür die große Mehrheit der Bevölkerung wie auch für dieFührungsspitzen."Aus der SPD halten 46 Prozent Martin Schulz für denaussichtsreichsten Kandidaten für das Kanzleramt. Von Olaf Scholzsagen es 26 Prozent, vom aktuellen Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel- und dem wahrscheinlichsten Kandidaten - dagegen nur 19 Prozent.Knapp zwei Drittel der Führungskräfte (65 Prozent) gehen zurzeit voneiner Fortsetzung der Großen Koalition nach der Bundestagswahl imSeptember aus. Der SPD rät Köcher, "sich nicht über Personen, sondernüber Sachthemen Gedanken zu machen". Dies müsse aber mehr bieten, alslediglich Umverteilungsprogramme.FDP soll in den Bundestag zurückkehrenAus dem zur Wahl stehenden Parteienspektrum wünscht sich einedeutliche Mehrheit des "Capital-FAZ-Elite-Panels" eine Rückkehr derFDP in den Bundestag. Für 78 Prozent der Elite ist es wichtig, dassdie FDP in der nächsten Legislaturperiode wieder im Bundestagvertreten ist. Für 25 Prozent der Befragten stellt ein Bündnis ausCDU/CSU und der FDP sogar die Wunschkoalition dar. Den Einzug der AfDin den Bundestag halten 85 Prozent nicht für gut. Den Stimmenzugewinnder AfD in der Bevölkerung schätzen die Entscheider aber mit großerMehrheit (79 Prozent) als Protestwahl und nur acht Prozent alsRechtsruck ein.Deutschland droht politische Polarisierung wie in den USAAusgelöst durch die Flüchtlingskrise und eine zunehmendeUngleichheit sieht eine knappe Mehrheit (51 Prozent) der Elite dieGefahr einer politischen Polarisierung in Deutschland ähnlich wie inden USA. Die Gefahr einer sozialen Spaltung sehen demgegenüber aberlediglich 37 Prozent. Alles andere wäre angesichts dickerAuftragspolster der Unternehmen und guter Konjunkturaussichten auchverwunderlich. So beurteilen 84 Prozent der Manager die Auftragslageihres Unternehmens als gut oder sehr gut und 42 Prozent von ihnenglauben daran, dass es in den nächsten sechs Monaten mit derKonjunktur eher aufwärts geht.Trump-Präsidentschaft sehen 96 Prozent des"Capital-FAZ-Elite-Panels" als RisikoDeutschlands Top-Entscheider sind in Sorge über die Folgen dermorgigen Amtsübergabe an den neuen US-Präsidenten Donald Trump.Nahezu alle Führungsspitzen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltungverbinden mit der neuen US-Präsidentschaft große Risiken (45 Prozent)bzw. begrenzte Risiken (51 Prozent). Fast jeder zweiteTop-Entscheider (48 Prozent) rechnet künftig mit außenpolitischenRisiken, ein gutes Drittel (34 Prozent) mit wirtschaftlicherAbschottung und Protektionismus, 23 Prozent erwarten finanz- undwirtschaftspolitische Risiken.Skeptisch ist eine große Mehrheit der Elite auch, dass Trump seinWahlversprechen einlösen kann, die wirtschaftliche Lage und dieZukunftsaussichten vieler Amerikaner zu verbessern. Zwei Drittelhalten dies für unwahrscheinlich, ein knappes Drittel meint, es könnegelingen. Über die mittelfristige Entwicklung der US-Wirtschaft sindsich die Entscheider uneins: Während 33 Prozent meinen, dieUS-Wirtschaft wird von Trump profitieren, sagen 36 Prozent, sie wirdSchaden nehmen und 28 Prozent, es wird sich nicht viel ändern. Gutdrei Viertel der Befragten (76 Prozent) gehen unter anderem deshalbdavon aus, dass die soziale Spaltung in den USA noch zunehmen wird.Darüber hinaus erwarten 68 Prozent eine zunehmende politischePolarisierung in den USA.Mit einer Verschlechterung des deutsch-amerikanischenVerhältnisses unter Trump rechnen 49 Prozent, nur zwei Prozent sehenChancen für eine Verbesserung. 47 Prozent gehen von stabilenBeziehungen aus. Von der Bundesregierung erhoffen sich 60 Prozent,dass sie die deutschen Positionen deutlich macht, auch auf die Gefahrhin, dass das die Beziehung beeinträchtigt.Europa im kritischen Zustand / Folgen des Brexit deutlichgelassener beurteiltNach dem Referendum und dem Renzi-Rücktritt in Italien sehen 92Prozent der Top-Entscheider des "Capital-FAZ-Elite-Panels" die EU ineinem kritischen Zustand. Die größte Gefahr für die wirtschaftlicheStabilität der Euro-Zone geht nach Meinung von 73 Prozent derBefragten von Italien aus. 88 Prozent - und damit zehn Prozentpunktemehr als noch im Sommer 2016 - fürchten deshalb, dass die Fliehkräftein der EU noch zunehmen werden.Die Schockwellen kurz nach dem Brexit-Beschluss sind einerdeutlich gelasseneren Haltung gewichen. Heute rechnen noch 38 Prozentder Führungselite mit einem massiven wirtschaftlichen Schaden fürGroßbritannien, 53 Prozent mit einem begrenzten Schaden. Zwei Drittelvon ihnen fordern die EU auf, Großbritannien alle Vorteile derEU-Mitgliedschaft konsequent zu entziehen. 