Camping-Hype bei Jugendlichen / Vom Zelten in freier Wildnis bis zum Glamping ist alles gefragt (FOTO)

Bielefeld (ots) -Campen ist bei Jugendlichen wieder Trend. ruf Jugendreisen kannderzeit einen richtigen Run auf Campreisen verzeichnen. Mit einemPlus von über zwanzig Prozent im Campsegment gegenüber dem gleichenVorjahreszeitraum ist Europas führender Jugendreiseveranstalter indie aktuelle Buchungssaison gestartet. Ob Sport, Chillen, Feiern oderAbenteuer - das Angebot ist vielfältig. "Um bei den jungen Kundenanzukommen, ist es wichtig, ihre unterschiedlichen Wünsche undBedürfnisse zu kennen und zu berücksichtigen. Sie setzen heute zumBeispiel auch beim Campen WLAN und Komfort unterm Sternenhimmelvoraus", weiß ruf Geschäftsführer Burkhard Schmidt-Schönefeldt.Die neue Liebe der Jugendlichen zum Campen kommt nicht ganzüberraschend. In der Reisewelt der Erwachsenen ist Urlaub mit Zeltund Wohnmobil schon seit einigen Jahren wieder im Aufwind. (1) DieseEntwicklung hat nun auch den Jugendreisemarkt erreicht. "Wirbeobachten immer häufiger, dass die Trends bei den Erwachsenen mitleichter Verzögerung auch bei unseren Kunden ankommen" soSchmidt-Schönefeldt. Es gilt aber, sie mit Know-how undFingerspitzengefühl für die junge Zielgruppe zu adaptieren.Aus den Sinus Jugendstudien ist bekannt, dass es die Jugend nichtmehr gibt. (2) Die Teenager von heute sind in unterschiedlichenLebenswelten zuhause, sie haben unterschiedliche Einstellungen undVorlieben. Das ist beim Thema Urlaub nicht anders: Die einen möchtensich von Schulstress und durchgetakteten Tagen erholen und möglichstviel chillen. Die anderen lieben es, sich sportlich auszupowern oderunbeschwert zu feiern. Für alle hat ruf passende Angebote imProgramm. Darunter ist sogar ein Camp für Outdoorfans. DessenTeilnehmer erkunden bei einer mehrtägigen Kanutour einNaturschutzgebiet in Schweden, zelten in der freien Natur, kochenüberm Lagerfeuer und erhalten Survivaltipps für das Überleben in derWildnis.Während sich das Outdoorcamp an eine kleine Zielgruppe richtet,entscheiden sich die meisten Jugendlichen für ein sonnigesUrlaubsziel in Italien, Spanien, Kroatien oder Frankreich. Dabei sinddie Ansprüche der jungen Kunden gestiegen. "Schlafen nur auf derIsomatte oder Luftmatratze ist nicht mehr zeitgemäß", berichtetSchmidt-Schönefeldt. Zelte mit festem Boden und Betten sind bei rufStandard. Der neueste Hit ist Glamping, der ebenfalls von denErwachsenen übernommene Trend zum Campen mit einem Hauch von Glamour."Unsere Glamping-Zelte mit Schlafkabinen, Betten, Laken, Licht undStrom plus gemütlichem Teppich auf dem Holzboden, zwei Holzregalenund einem kleinen Kühlschrank sind sehr begehrt", bestätigtSchmidt-Schönefeldt die Entwicklung.Quelle (1): "Campingboom in Deutschland ist ungebrochen", gemeinsamePressemitteilung Deutscher Tourismusverband e.V. und Bundesverbandder Campingwirtschaft in Deutschland e.V. vom 26.08.2016,www.deutschertourismusverband.de/presseQuelle (2): Sinus Studie: Wie ticken Jugendliche 2016,www.wie-ticken-jugendliche.de