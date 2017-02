Bundesregierung: Nachbesserungen bei Elbvertiefung schnell angehen

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat eine rasche Umsetzung des Gerichtsurteils zur Elbvertiefung angemahnt, damit der Hamburger Hafen nicht ins Hintertreffen gerate.



Der maritime Koordinator der Regierung, Wirtschaftsstaatssekretär Uwe Beckmeyer (SPD), sagte am Donnerstag in Berlin: "Die Elbvertiefung ist ein ganz zentrales Infrastrukturprojekt, damit der Hamburger Hafen auch in Zukunft im internationalen Wettbewerb bestehen und Beschäftigung nachhaltig gesichert werden kann."

Das gelte auch für die Weser und die Bremer Häfen. "Als Exportnation sind wir auf verlässliche Hafeninfrastrukturen mehr denn je angewiesen." Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sei wegweisend für die deutsche und europäische Hafenbranche. "Es fordert die Vereinbarkeit von Ausbauplanungen für Häfen mit Naturschutz ganz konkret ein", so Beckmeyer. Es liege nun an Hamburg, die Pläne für die Elbvertiefung schnell zu überarbeiten./tb/DP/stb