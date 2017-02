Bundesbank erhöht Tempo bei Gold-Verlagerung aus dem Ausland

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundesbank schließt die Verlagerung ihrer Goldreserven aus dem Ausland deutlich früher ab als geplant.



"Mehr als drei Jahre vor dem Termin wird sie in diesem Jahr umgesetzt", sagte Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele am Donnerstag in Frankfurt. Nach öffentlichem Druck hatte die Bundesbank vor vier Jahren das Ziel ausgegeben, bis spätestens Ende 2020 mindestens die Hälfte der deutschen Goldreserven von derzeit 3378 Tonnen in eigenen Tresoren im Inland aufzubewahren.

Nach Angaben der Bundesbank liegen nun 1619 Tonnen oder 47,9 Prozent des deutschen Goldschatzes in heimischen Tresoren. 2016 holte die Notenbank 216 Tonnen des Edelmetalls aus ihren Beständen in New York und Paris nach Frankfurt. Vor dem Regierungswechsel in den USA erfüllte die Bundesbank ihr selbstgestecktes Ziel, 300 Tonnen von der Fed nach Deutschland zu bringen. "Die Goldverlagerung aus New York wurde im vergangenen September erfolgreich abgeschlossen",

Aus Frankreich kamen 105 Tonnen nach Deutschland. Die Verlagerung aus Paris soll 2017 abgeschlossen werden. Dort wird es künftig keine deutschen Goldreserven mehr geben./mar/ben/DP/stb