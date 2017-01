Bundesapothekerkammer begrüßt neues Cannabisgesetz (FOTO)

Berlin (ots) -Die Bundesapothekerkammer begrüßt, dass in Zukunft Patienten mitmedizinisch notwendigem Cannabis versorgt werden können. "Inärztlicher Hand ist Cannabis eine weitere Therapieoption. Wir freuenuns, dass unsere langjährige Forderung aufgegriffen wurde undmedizinisch notwendiges Cannabis wie andere Arzneimittel behandeltwird", sagt Dr. Andreas Kiefer, Präsident der Bundesapothekerkammer."In Zukunft können Patienten Rezepturarzneimittel aus Cannabis inkontrollierter pharmazeutischer Qualität aus der Apotheke bekommen.Die Krankenkassen können diese Medikamente nach vorherigerGenehmigung auch erstatten."Das "Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und andererVorschriften" wurde heute in der 2./3. Lesung vom Bundestagverabschiedet. Es tritt nach der Veröffentlichung im Bundesanzeigerin Kraft.Zur Zeit wird gesellschaftspolitisch diskutiert, ob Cannabis zuGenusszwecken in Deutschland legalisiert werden soll. Das aktuellverabschiedete Gesetz bezieht sich nur auf medizinisch verordnetesCannabis. Kiefer: "Jeder weiß: Medikamente haben Risiken undNebenwirkungen. Es wäre fahrlässig und falsch, aus dem medizinischenEinsatz zu folgern, dass Cannabis als Genussmittel harmlos wäre." AusSicht der Apothekerschaft sollte die Legalisierung zu Genusszweckensorgfältig geprüft werden, da der Konsum von Cannabis mit Risikenverbunden ist. Risiken sind u.a. das erhöhte Unfallrisiko, eineAssoziation mit psychischen Erkrankungen, wie Angststörungen undDepression, und die mögliche Entwicklung einer Sucht.Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, Tel. 030 40004-132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, Tel. 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverb?nde, übermittelt durch news aktuell