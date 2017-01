Büromarkt Frankfurt: So war 2016, das kommt 2017 (VIDEO)

Frankfurt/Main (ots) -Es läuft auf dem Frankfurter Büro- und Investmentmarkt: 551.00 m²Flächenumsatz im Jahr 2016 sind das beste Jahresergebnis auf demBüromarkt seit 4 Jahren. Und der Investmentmarkt der Mainmetropolehat sich im bundesweiten Ranking mit einem Transaktionsvolumen von6,69 Mrd. EUR wieder an die Spitze aller großen Städte gesetzt.Auf dem Büromarkt ist seit sieben Jahren ein kontinuierlicherLeerstandsabbau zu beobachten: Wie hat sich der Leerstand 2016entwickelt? Wo stehen Nutzern noch freie Flächen zur Verfügung? Wasmüssen sie auf der Suche nach einem Büro in der Innenstadt beachten?Und was muss getan werden, um dezentrale Standorte attraktiv für neueMieter zu machen? Diese und andere Fragen beantwortet Oliver Barth,Frankfurter Niederlassungsleiter und Geschäftsführer der BNP ParibasReal Estate GmbH im Video. Darüber hinaus gibt er eine Einschätzungüber die Trends und Entwicklungen des Büro- und InvestmentmarktsFrankfurt im Jahr 2017 ab.Pressekontakt:Chantal SchaumLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitBNP Paribas Real Estate Holding GmbHGoetheplatz 4 - 60311 Frankfurt am MainTelefon: +49-(0)69-298 99-948Mobil: +49-(0)174-9038577Telefax: +49-(0)69-298 99-950E-Mail: chantal.schaum@bnpparibas.comWeb: www.realestate.bnpparibas.deOriginal-Content von: BNP Paribas Real Estate, übermittelt durch news aktuell