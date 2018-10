Brinkhaus: Wir zollen Angela Merkel Respekt

Berlin (ots) - Mit ihr als Bundeskanzlerin Koalition zum ErfolgführenBundeskanzlerin Angela Merkel hat am heutigen Montag angekündigt,nicht erneut für das Amt der CDU-Parteivorsitzenden zu kandidieren.Dazu erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, RalphBrinkhaus:Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion spricht Angela Merkel für ihresouveräne Entscheidung Respekt und Anerkennung aus. Wir freuen uns,dass sie das Amt als Bundeskanzlerin weiter ausüben will.Wir werden alles daransetzen, gemeinsam mit Angela Merkel und dervon ihr geführten Bundesregierung diese Wahlperiode zu einem Erfolgzu machen. Unser Land braucht in dieser schwierigen Zeit Stabilität,aber auch Mut und Ideen für die Zukunft. Die CDU wird mit AngelaMerkel als Bundeskanzlerin, aber auch mit einer personell erneuertenParteiführung dazu ihren Beitrag leisten.Angela Merkel hat für die CDU Außerordentliches geleistet undentscheidend dazu beigetragen, dass die Union in unserem Land seit 13Jahren Regierungsverantwortung tragen kann.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell