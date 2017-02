Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

Weitere Suchergebnisse zu "BOOST ISSUER OIL ETP 2062":

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 08-February-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 08/02/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 2820350.637 186.7658193 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 08/02/2017 IE00B7VB3908 253818 GBP 5249479.167 20.68206024 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 08/02/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 13094164.79 164.5905373 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 08/02/2017 IE00B8JF9153 669262 EUR 7574378.708 11.317509 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 08/02/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 8505919.453 203.3644014 Daily ETP

Boost ShortDAX 08/02/2017 IE00B8GKPP93 408444 EUR 4020455.328 9.8433453 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 08/02/2017 IE00B7Y34M31 153241 USD 58692164.77 383.0056236 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 08/02/2017 IE00B8K7KM88 2757571 USD 30378611.33 11.0164385 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 08/02/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 7601362.053 565.9986637 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 08/02/2017 IE00B8VZVH32 1930187 USD 12170183.22 6.3051835 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 08/02/2017 IE00B7ZQC614 143969114 USD 148249171.8 1.029729 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 08/02/2017 IE00B7SX5Y86 377358 USD 28499172.91 75.5229064 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 08/02/2017 IE00B8HGT870 568348 USD 12793487.17 22.5099537 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 08/02/2017 IE00B6X4BP29 11721 USD 1449412.657 123.6594708 Daily ETP

Boost Copper 3x 08/02/2017 IE00B8JVMZ80 165827 USD 3041465.592 18.3411965 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 08/02/2017 IE00B8KD3F05 18494 USD 1882897.838 101.8112814 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 08/02/2017 IE00B8VC8061 67751806 USD 50152718.83 0.7402418 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 08/02/2017 IE00B76BRD76 436652 USD 11850794.18 27.1401349 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 08/02/2017 IE00B7XD2195 3543538 USD 16551429.08 4.6708767 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 08/02/2017 IE00B8JG1787 22706 USD 2176419.983 95.8521969 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 08/02/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2124923.619 47.36683576 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 08/02/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2130514.484 71.25466502 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 08/02/2017 IE00B94QKC83 7097 GBP 1010580.916 142.3955074 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 08/02/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 13861252.39 59.93225754 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 08/02/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 1948908.788 182.3796358 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 08/02/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 306529435.9 5952.027883 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 08/02/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 125370788.5 14749.50453 Daily ETP

Boost Palladium 08/02/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 632627.3939 66.0018147 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 08/02/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1297859.361 86.6915611 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 08/02/2017 IE00B94QL251 8063 USD 826647.2982 102.5235394 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 08/02/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 430401.6072 7.6924739 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 08/02/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 129482.3982 76.1661166 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 08/02/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 683578.5856 90.0156157 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 08/02/2017 IE00B94QKS44 6501 USD 525507.8481 80.8349251 Daily ETP

Boost Silver 2x 08/02/2017 IE00B94QL921 21979 USD 1279989.045 58.23691 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 08/02/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1676863.662 53.0015697 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 08/02/2017 IE00B873CW36 1526278 EUR 30843452.42 20.2082795 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 08/02/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 37284063.08 54.5976252 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 08/02/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1341388.933 104.9600104 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 08/02/2017 IE00BKS8QM96 119600 EUR 7853718.316 65.6665411 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 08/02/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 942785.6275 129.1487161 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 08/02/2017 IE00BKS8QN04 893559 EUR 53637415.27 60.0267193 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 08/02/2017 IE00BKT09479 821 GBP 110773.1252 134.9246349 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 08/02/2017 IE00BKS8QQ35 139119 GBP 7528793.543 54.11765138 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 08/02/2017 IE00BKT09032 2500 USD 262401.8528 104.9607411 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 08/02/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 11930889.39 80.8052109 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 08/02/2017 IE00BLS09N40 578550 EUR 14587737.95 25.2143081 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 08/02/2017 IE00BLS09P63 277308 EUR 9805500.206 35.3596009 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 08/02/2017 IE00BLNMQS92 8499 EUR 1407527.82 165.6109919 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 08/02/2017 IE00BLNMQT00 51765 EUR 1568765.848 30.3055317 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 08/02/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 2160113.272 17.3447348 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 08/02/2017 IE00BVFZGF35 12377 USD 1229142.162 99.3085693 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 08/02/2017 IE00BVFZGG42 22702 USD 766278.8244 33.7538025 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 08/02/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1448787.372 69.619768 Short Daily ETP

Boost Brent 08/02/2017 IE00BVFZGD11 336513 USD 6189626.863 18.3934257 Oil ETC

Boost Gold 08/02/2017 IE00BVFZGK87 117308 USD 2998625.325 25.5619849 ETC

Boost Natural Gas 08/02/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1191061.248 28.7238038 ETC

Boost BTP 10Y 5x 08/02/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 3216816.827 70.3129361 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 08/02/2017 IE00BYNXPH56 39176 EUR 2142698.698 54.6941673 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 08/02/2017 IE00BYNXPJ70 29754 USD 2462407.903 82.7588863 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 08/02/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 163268.0966 106.5023461 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 08/02/2017 IE00BYNXPM00 5074 EUR 354348.8534 69.836195 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 08/02/2017 IE00BYTYHS72 103799 USD 3691818.358 35.5669935 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 08/02/2017 IE00BYTYHR65 92573 USD 2930917.076 31.6606038 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 08/02/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1033707.655 137.8276873 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 08/02/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 561328.779 51.029889 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 08/02/2017 IE00BYTYHQ58 2506354 USD 4942186.718 1.971863 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 08/02/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 7258613.658 123.0315207 ETP

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.



The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire

B9CMSS0R13

Copyright RTT News/dpa-AFX

MMMM