Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 18-Januray-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 18/01/2017 IE00B88D2999 25186 GBP 4829037.999 191.7350115 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 18/01/2017 IE00B7VB3908 229949 GBP 4654873.339 20.24306842 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 18/01/2017 IE00B7SD4R47 67892 EUR 11735605.06 172.8569649 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 18/01/2017 IE00B8JF9153 844262 EUR 9193330.003 10.8891908 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 18/01/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 8666635.632 207.206896 Daily ETP

Boost ShortDAX 18/01/2017 IE00B8GKPP93 408444 EUR 3996227.369 9.7840276 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 18/01/2017 IE00B7Y34M31 150630 USD 56040880.02 372.043285 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 18/01/2017 IE00B8K7KM88 2757571 USD 31435426.7 11.3996799 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 18/01/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 7014792.057 522.3225657 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 18/01/2017 IE00B8VZVH32 1830187 USD 12562983.19 6.8643167 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 18/01/2017 IE00B7ZQC614 150269114 USD 152326193 1.0136893 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 18/01/2017 IE00B7SX5Y86 289658 USD 22737381.03 78.4973349 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 18/01/2017 IE00B8HGT870 547348 USD 11641725.4 21.2693303 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 18/01/2017 IE00B6X4BP29 15721 USD 2075381.482 132.013325 Daily ETP

Boost Copper 3x 18/01/2017 IE00B8JVMZ80 190827 USD 3337571.577 17.4900385 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 18/01/2017 IE00B8KD3F05 9994 USD 1098704.162 109.936378 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 18/01/2017 IE00B8VC8061 43219511 USD 38061054.91 0.8806452 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 18/01/2017 IE00B76BRD76 554652 USD 13696052.4 24.6930551 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 18/01/2017 IE00B7XD2195 4343538 USD 18948487.76 4.3624547 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 18/01/2017 IE00B8JG1787 18847 USD 1966276.567 104.3283582 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 18/01/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2093421.929 46.66462917 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 18/01/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2114663.084 70.72451787 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 18/01/2017 IE00B94QKC83 7097 GBP 1028407.054 144.9072924 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 18/01/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 14111748.8 61.01533541 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 18/01/2017 IE00B94QKJ52 24186 GBP 4275299.454 176.7675289 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 18/01/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 309114573.4 6002.224726 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 18/01/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 124000826.3 14588.3325 Daily ETP

Boost Palladium 18/01/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 657184.5435 68.5638543 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 18/01/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1252307.372 83.6488793 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 18/01/2017 IE00B94QL251 9744 USD 930679.1573 95.5130498 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 18/01/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 478709.9412 8.5558782 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 18/01/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 135157.0572 79.5041513 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 18/01/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 698217.7991 91.9433499 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 18/01/2017 IE00B94QKS44 6501 USD 505605.6652 77.7735218 Daily ETP

Boost Silver 2x 18/01/2017 IE00B94QL921 17769 USD 1093211.398 61.5235184 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 18/01/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1599579.125 50.558794 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 18/01/2017 IE00B873CW36 1321278 EUR 24865554.68 18.8193209 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 18/01/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 40973256.03 59.9999649 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 18/01/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1439880.558 112.6667103 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 18/01/2017 IE00BKS8QM96 119600 EUR 7359175.796 61.5315702 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 18/01/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 930379.3892 127.4492314 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 18/01/2017 IE00BKS8QN04 844059 EUR 51515154.49 61.0326464 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 18/01/2017 IE00BKT09479 821 GBP 107895.169 131.419207 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 18/01/2017 IE00BKS8QQ35 139119 GBP 7757818.073 55.76390049 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 18/01/2017 IE00BKT09032 2500 USD 258556.7095 103.4226838 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 18/01/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 12128535.01 82.1438199 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 18/01/2017 IE00BLS09N40 560550 EUR 15736748.75 28.0737646 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 18/01/2017 IE00BLS09P63 261308 EUR 8636655.358 33.0516301 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 18/01/2017 IE00BLNMQS92 6983 EUR 1165800.329 166.9483502 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 18/01/2017 IE00BLNMQT00 67300 EUR 2048916.768 30.4445285 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 18/01/2017 IE00BVFZGC04 129540 USD 2229259.845 17.2090462 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 18/01/2017 IE00BVFZGF35 14877 USD 1493060.18 100.3602998 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 18/01/2017 IE00BVFZGG42 22702 USD 756506.7189 33.3233512 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 18/01/2017 IE00BVFZGH58 22810 USD 1625462.682 71.2609681 Short Daily ETP

Boost Brent 18/01/2017 IE00BVFZGD11 265039 USD 4809192.156 18.1452245 Oil ETC

Boost Gold 18/01/2017 IE00BVFZGK87 106308 USD 2663738.475 25.0568017 ETC

Boost Natural Gas 18/01/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1250117.495 30.1480127 ETC

Boost BTP 10Y 5x 18/01/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 2891241.591 63.1965375 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 18/01/2017 IE00BYNXPH56 30676 EUR 1726079.337 56.2680707 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 18/01/2017 IE00BYNXPJ70 26336 USD 2241627.968 85.1164933 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 18/01/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 164193.4145 107.1059455 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 18/01/2017 IE00BYNXPM00 5074 EUR 355376.1649 70.0386608 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 18/01/2017 IE00BYTYHS72 86799 USD 2988254.588 34.4272928 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 18/01/2017 IE00BYTYHR65 84968 USD 2846772.469 33.5040541 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 18/01/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 938660.5568 125.1547409 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 18/01/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 622972.1333 56.6338303 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 18/01/2017 IE00BYTYHQ58 2045333 USD 5310360.655 2.5963306 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 18/01/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 7835430.249 132.8084045 ETP

