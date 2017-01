Berliner Zeitung: Kommentar zur Abschiedsrede von Bundespräsident Gauck:

Berlin (ots) - Es ist offensichtlich, dass Joachim Gauckangesichts der Entwicklungen der letzten Jahre nicht so optimistischaus dem Amt scheidet, wie er es im März 2012 angetreten hat. Vieleder damals in seiner ersten angesprochenen Probleme haben sich eherverschärft als entspannt. Zweifel an der europäischen Idee, dieGefahren eines verbrecherischen Fanatismus, Verunsicherung durch zuviel Veränderung, all das waren auch vor fünf Jahren schon seineThemen. Er wollte Mut machen und Ängste vertreiben. Dass seine Redemit einer modernen, verjazzten, selbstbewussten Version der Ode andie Freude ausklingt, mag dann doch als ein Zeichen von trotzigemOptimismus gelten. Auch eine Art Vermächtnis dieses Präsidenten.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionTelefon: +49 (0)30 23 27-61 00Fax: +49 (0)30 23 27-55 33bln.blz-cvd@berliner-zeitung.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell