Berichte: Kramp-Karrenbauer kandidiert für CDU-Vorsitz

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Entscheidung von Angela Merkel, im Dezember auf dem CDU-Bundesparteitag nicht erneut für den Parteivorsitz zu kandidieren, will CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer offenbar die Nachfolge antreten. Das habe sie am Montag im CDU-Vorstand angekündigt, berichtet unter anderem die "Passauer Neue Presse" (Dienstagsausgabe). Zuvor hatte Merkel in der CDU-Präsidiumssitzung angekündigt, beim Parteitag im Dezember nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren zu wollen.

Kanzlerin will sie aber offenbar bleiben. Neben Kramp-Karrenbauer gilt auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz als möglicher Nachfolger Merkels.

Foto: über dts Nachrichtenagentur