Bericht: Auch Spahn will für CDU-Parteivorsitz kandidieren

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Entscheidung von Angela Merkel, im Dezember auf dem CDU-Bundesparteitag nicht erneut für den Parteivorsitz zu kandidieren, will offenbar auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Nachfolge antreten. Das berichtet die "Bild" am Montagmittag auf ihrer Internetseite unter Berufung auf eigene Informationen. Zuvor hatten übereinstimmenden Medienberichten zufolge sowohl CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer als auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz ihre Bereitschaft signalisiert, beim Parteitag im Dezember in Hamburg antreten zu wollen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur