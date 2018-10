Stuttgart (ots) - "Die Ankündigung Angela Merkels, angesichts derkatastrophalen Wahlergebnisse ihrer Partei auf den CDU-Vorsitzverzichten zu wollen, überrascht mich nicht - ihr Festklammern am Amtder Bundeskanzlerin dafür umso mehr. Angela Merkel scheint in ihremElfenbeinturm vollkommen zu ignorieren, dass die massiven Verlusteihrer Partei untrennbar mit ihrer Person und der desolatenAmtsführung als Bundeskanzlerin verknüpft sind. Die AfD kann dasRückzugsangebot Merkels daher bestenfalls als ersten Schritt füreinen Politikwechsel der CDU betrachten, der jedoch angesichts derseit Jahren vor sich hergeschobenen Probleme wie der unbewältigtenFlüchtlingskrise, dem Kontroll- und Rechtsstaatlichkeitsverlust imeigenen Land und dem Ausverkauf deutscher Interessen auf europäischerund internationaler Ebene bestenfalls einen Tropfen auf den heißenStein darstellt. Dem Verzicht auf den CDU-Vorsitz muss zwangsläufigauch der Rücktritt als Bundeskanzlerin folgen! Die CDU hat imDezember auf dem Bundesparteitag in Hamburg die Gelegenheit, dieRichtung der Partei grundlegend zu ändern. Bis dahin bleiben Zweifel,ob die Christdemokraten es mit einer Erneuerung wirklich ernst meinenund nicht erneut den Mitgliedern und Bürgern nur Sand in die Augenstreuen wollen."Bernd GögelMdL Vorsitzender der Fraktion der AfD im Landtag vonBaden-WürttembergPressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell