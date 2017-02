Baden-Württemberg: Ordnungsrecht zementiert Modernisierungsstau in Heizungskellern

Köln (ots) - Eine aktuelle Multimomentaufnahme des Bundesverbandesder Deutschen Heizungsindustrie (BDH) zeigt ein deutlichesZurückfallen der Heizungsmodernisierungen in Baden-Württemberg imVergleich zum Bundesdurchschnitt. Nach einer ersten Hochrechnung istder Heizungsmarkt in dem Bundesland in 2016 um rund 14 Prozentgegenüber dem Vorjahr geschrumpft. Damit hat sich der dortige Marktdeutlich schlechter entwickelt als der Bundesdurchschnitt.Einen wesentlichen Grund hierfür sieht der BDH in der Verschärfungder Nutzungspflichten für erneuerbare Energien beiHeizungsmodernisierungen. Diese sind im Erneuerbare-Wärme-Gesetz(EWärmeG) des Landes Baden-Württemberg verankert. "Nutzungspflichtenqua Ordnungsrecht im Bestand im Falle von Bestandssanierungen wirkenkontraproduktiv und zementieren den seit Jahren anhaltendenModernisierungsstau. Das Bundesland Baden-Württemberg ist bei derHeizungsmodernisierung vom bundesweiten Spitzenreiter zumSchlusslicht abgerutscht und lässt damit immense Effizienz- undCO2-Minderungspotenziale ungenutzt. Anstelle von Geboten und Verbotenbrauchen wir attraktive Anreize, um den veralteten Anlagenbestand aufVordermann zu bringen", sagt BDH-Präsident Manfred Greis.Der BDH führt die Multimomentaufnahme über den Absatz vonzentralen Wärmeerzeugern (Gas-, Öl-, Holz-Heizkessel und Wärmepumpen)sowie thermischen Solaranlagen in Baden-Württemberg seit 2008 durch.Ziel ist es, die Marktentwicklung in dem Bundesland gegenüber demBundestrend langfristig darzustellen. In den Jahren 2010 bis 2015 lagin Baden-Württemberg der Modernisierungsindex im Schnitt rund 13Prozent unter Bundesdurchschnitt. Die Entwicklung der erhobenenMarktzahlen verdeutlicht: Heizungsmodernisierer in Baden-Württembergbegegnen ordnungsrechtlichen Zwängen durchaus rational. Sowohl vorEinführung (2009) als auch vor der Novellierung des EWärmeG (2015)führten drohende Kostensteigerungen zu vorgezogenenModernisierungsspitzen, wobei Investitionen in Wärmepumpen,solarthermische Anlagen oder Holzzentralheizungen ausblieben. Nachden Stichtagen kam es jeweils zu anhaltenden Markteinbrüchen.Aufgrund der erhobenen Daten sieht sich der BDH in seinerGrundeinschätzung bestätigt, dass sich gesetzlich verordneteNutzungspflichten insgesamt negativ auf den Modernisierungsmarktauswirken. Das Ursprungsziel des EWärmeG, den Anteil der erneuerbarenEnergien gegenüber dem Bundesschnitt zu steigern, wird deutlichverfehlt.Pressekontakt:Frederic LeersBundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH)Telefon 02203/93593-20E-Mail frederic.leers@bdh-koeln.deOriginal-Content von: BDH - Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, übermittelt durch news aktuell