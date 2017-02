BGA: Außenhandel schafft 7. Wachstumsjahr in Folge

Berlin (ots) - "Zum siebten Mal in Folge übersteigen die deutschenExporte das Vorjahresergebnis. Dass der deutsche Außenhandel damiterneut einen starken Rekord hingelegt hat, freut sicher auch denFinanzminister und die deutschen Sozialkassen." Dies erklärt Anton F.Börner, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zur Entwicklung des deutschenAußenhandels.Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen fürdas Jahr 2016 bekannt gegeben. Demnach wurden 2016 Waren im Wert von1.207,5 Milliarden Euro exportiert, ein Plus von 1,2 Prozent imVorjahresvergleich. Mit einem Warenwert von 954,6 Milliarden Eurosind auch die deutschen Importe gestiegen, im Vorjahresvergleich um0,6 Prozent. Die Außenhandelsbilanz schloss damit mit dem bisherhöchsten Überschuss von 252,9 Milliarden Euro ab."Die deutschen Unternehmen sind im internationalen Wettbewerbderzeit gut aufgestellt. Natürlich wird der Rekordhandelsüberschusswieder Kritiker auf den Plan rufen. Aber denen soll gesagt sein: Die2016er Zahlen sind vor allem das Ergebnis einer hervorragendenLeistung. Das abermalige Anwachsen ist aber auch eine Folge vonPreiseffekten auf der Importseite infolge niedriger Öl- undRohstoffpreise. Gewiss profitieren wir daneben auch vom schwachenEuro-Kurs. Dies ist aber ganz klar die Entscheidung der EZB, dieeindeutig unabhängig und nicht von Deutschland beeinflusst ist. EinProblem bleiben in der Tat die zu schwachen privaten Investitionen,die sich aber nicht einfach verordnen lassen, schließlich leben wirnicht in einer Planwirtschaft. Die Gründe sind vielfältig, dazu zähltdie wachsende politische Unsicherheit. Mit einem unberechenbarenUS-Präsidenten Trump, dem noch anstehenden BREXIT sowie denweltweiten Abschottungstendenzen seien hier nur einige genannt. Umsowichtiger ist es, dass sich die Wirtschaft nicht auf diesen Lorbeerenausruht. Es heißt weiterhin innovativ zu sein, zu investieren und zudiversifizieren.", so Börner abschließend.06, Berlin, 9. Februar 2017Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Gro?handel, Au?enhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell